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Ocakta 'Shaw' var! İşte Galatasaray'ın transfer operasyonu!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray transfer düğmesine bastı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, kurmaylardan devre arasında sol bek bölgesine takviye istedi. Yönetim, rotasını İngiltere çevirdi. Buruk, dünya yıldızına ocakta kavuşacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 16:27 Güncelleme 03 Aralık 2023, 16:27
Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Galatasaray'da galibiyet serisi yeniden başladı.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sarı-kırmızılı ekip deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Karşılaşmada golleri 69. dakikada Bakambu ve 82. dakikada Ziyech kaydetti.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Cimbom bu skorla 3 puanı cebine koyan Aslan, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Galatasaray'ın galibiyet serisini Atakaş Hatayspor sonlandırmıştı.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Sarı-kırmızılı ekip ligdeki iyi gidişatını sürdürdü ve 14 haftada 37 puan toplamayı başardı.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Ayrıca Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna istediği gibi devam ediyor.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Gruptan çıkmayı hedefleyen Galatasaray, son olarak İngiliz devi Manhcester United ile sahasında 3-3 berabere kaldı.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Son maçta Kopenhag'a konuk olacak sarı-kırmızılılar, Danimarka'da kazanması durumunda adını Devler Ligi'nde son 16 turuna yazdıracak.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Galatasaray'da iyi gidişat devam ederken teknik direktör Okan Buruk'un açıklamaları da dikkat çekti.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Siltaş Yapı Pendikspor maçı sonrası konuşan tecrübeli hoca, "Barış orada (sol bek) hiç oynamadı ama devre arasında ona anlattım.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Çok istekli geri dönüş verdi.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Daha önce sağ bek olarak oynatmıştık.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Değişik mevkiler ama o mevkinin gereğini özellikleriniz birleştirince yapabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Buruk, maçın ikinci yarısında Kazımcan Karataş'ı oyundan alıp Barış Alper Yılmaz'ı sol bek olarak oyuna sürdü.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Ayrıca 50 yaşındaki çalıştırıcının, kenarda Angelino olmasına karşın tercihini milli futbolcudan yana kullanması dikkat çekti.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Galatasaray, İspanyol futbolcu ile yola devam etmek istemiyor.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Sarı-kırmızılı ekip sezon başında Red Bull Leipzig'den kiraladığı futbolcu için Alman ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Kurmaylar, devre arasında Angelino'nun sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

26 yaşındaki futbolcu, 20 maçta forma giymesi durumunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Angelino, Galatasaray formasını 18 kez giydi.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

1.5 milyon Euro karşılığında kiralanan Angelino'nun satın alma opsiyonu ise 6 milyon Euro.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Cimbom, bu bedeli ödemek istemiyor.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Olası Angelino ayrılığı sonrası sol bekte rotasyon sıkıntısı yaşamak istemeyen Galatasaray, rotayı transfere çevirdi.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Teknik direktör Okan Buruk, yönetimden yıldız bir ismi istedi.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Kurmayların, tecrübeli futbolcu için çalışmalara başladığı iddia edildi.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

ROTA İNGİLTERE!

Cimbom, transferde geminin dümenini Manchester'a kaydırdı.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Galatasaray, Angelino'nun yerine Luke Shaw'u getirmeyi planlıyor.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Okan Buruk, 28 yaşındaki futbolcuyu beğendiği ve kadrosuna görmek istediğini yönetime iletti.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Kurmayların Manchester United ile yakın zamanda temasa geçeceği biliniyor.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Ayrıca Shaw ve Sacha Boey, aynı menajerlik şirketlerine bağlı.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Bu durum transferde artı sağlayabilir.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

İngiliz futbolcu bu sezon İngiliz devi ile sakatlığı sebebiyle 5 maça çıkabildi.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Luke Shaw, İstanbul'da Galatasaray'a karşı 90 dakika sahada kaldı.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

28 yaşındaki sol bek, sarı-kırmızılılara karşı 18. dakikada Bruno Fernandes'in attığı golde asisti yapan isim oldu.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Shaw'un sözleşmesi 2027'de sona erecek.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!

Tecrübeli oyuncunun bonservis değeri ise 42 milyon Euro olarak biliniyor.

Ocakta ’Shaw’ var! İşte Galatasaray’ın transfer operasyonu!
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