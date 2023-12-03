Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.
18. dakikada Ali Kaan Güner'in soldan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cephas'ın sert vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çeldi.
21. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Sowe, rakiplerini geçtikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.