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Beşiktaş, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı! İşte maçta yaşananlar...

Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zirvenin iddialı takımlarından Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nün konuğu oldu. Dengeli süren karşılaşma berabere biterken, ev sahibi Ankaragücü'nün golünü Ali Sowe (21), Beşiktaş'ın golünü ise Chamberlain (74) kaydetti.

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 17:59 Güncelleme 03 Aralık 2023, 21:03
Beşiktaş, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı! İşte maçta yaşananlar...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.



18. dakikada Ali Kaan Güner'in soldan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cephas'ın sert vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çeldi.



21. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Sowe, rakiplerini geçtikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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