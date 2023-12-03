Fırtına’ya Akyazı’da şok!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mondihome Kayserispor 'u konuk eden Trabzonspor , geçen hafta EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, sarı kart cezalısı Mendy'in yerine Berat Özdemir'e görev verdi. Avcı, sağ bekte Mehmet Can Aydın'ın yerine Danimarkalı oyuncu Larsen'i, Bakasetas'ın yerine Trezeguet'i sahaya sürdü. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle takımda yer alamayan Uğurcan Çakır da kaleyi Muhammet Taha Tepe'den aldı.