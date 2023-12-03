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Fırtına'ya Akyazı'da şok!

Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zirvenin iddialı takımlarından Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Kayserispor, 89. dakikada bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. İşte karşılaşmada yaşananlar...

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 15:03 Güncelleme 03 Aralık 2023, 18:02
Fırtına’ya Akyazı’da şok!

Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zirvenin iddialı takımlarından Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Kayserispor 89. dakikada bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Fırtına bir bir ilerliyor!

Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren gol Bahoken'den geldi.

Bu sonucun ardından 23 puanda kalan Trabzonspor 5. sırada yer aldı. 23 puana ulaşan Kayserispor ise haftayı 6. sırada tamamladı.

Fırtına bir bir ilerliyor!

PEPE SAKATLANDI!

Trabzonspor'da yıldız futbolcu Nicolas Pepe sakatlanarak oyundan çıktı. Pepe, 38. dakikada yerini Bakasetas'a bıraktı.

Fırtına bir bir ilerliyor!

PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ!

Maçta Trabzonspor'un kazandığı penaltı VAR'dan döndü. Pozisyonda Onuachu'nun ofsaytta olduğu tespit edildi.

Fırtına bir bir ilerliyor!

AVCI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Fırtına bir bir ilerliyor!

Teknik direktör Abdullah Avcı, sarı kart cezalısı Mendy'in yerine Berat Özdemir'e görev verdi. Avcı, sağ bekte Mehmet Can Aydın'ın yerine Danimarkalı oyuncu Larsen'i, Bakasetas'ın yerine Trezeguet'i sahaya sürdü. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle takımda yer alamayan Uğurcan Çakır da kaleyi Muhammet Taha Tepe'den aldı.

Fırtına bir bir ilerliyor!

Karadeniz ekibinde, cezalı Mendy ile sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Fountas maç kadrosunda yer almadı.

Fırtına bir bir ilerliyor!

TRİBÜNLER DOLMADI

Trabzonspor taraftarları maça fazla ilgi göstermedi.

Fırtına bir bir ilerliyor!

Papara Park'ta tribünlerin büyük bölümünde boşluklar yer aldı. Konuk takım taraftarları da yaklaşık 500 kişilik bir grupla Trabzon'a gelerek takımlarına destek verdi.

Fırtına bir bir ilerliyor!

Taraftarlar, PFDK tarafından hak mahrumiyeti cezası verilen Başkan Ertuğrul Doğan için tribüne, "45 gün değil, 45 yıl yanındayız başkanım" yazılı pankart astı.

Fırtına bir bir ilerliyor!

Bordo-mavili futbolcular, maç öncesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli taraftarlar ile bir araya geldi.

Fırtına bir bir ilerliyor!
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