Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk net konuştu: "2. yarıda kilidi açtık"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk , Pendik galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. En az şut çektikleri ilk yarıyı oynadıklarını söyleyen başarılı teknik adam, "İlk yarıda topa sahip olma, acile etmeden oynama gibi yapmamazı gereken şeyleri yapamadık. Bazen 5 kişinini arasında 1 futbolcumuz varken ona ortalar yaptık. Tercihlerimiz iyi değildi" diye konuştu.

2. YARI KANATLARI KULLANDIK

Buruk şöyle devam etti: 2. yarıda kanatları iyi kullandık. Barış etkiliydi. Beklerimizi de ileri çıkardık. Oyunu aldık ve gol atıp kilidi açacağımız belliydi. Bunu başardık. 2. golden sonra da maç bitti. Nelsson da bugün iyi maç çıkardı.





ASLAN İLK YARIDA ZORLANDI

Galatasaray maçın ilk yarısında Pendik savunmasını açmakta zorlandı. İstediği pas ve hücum organizasyonlarını yapamadı. Kilit 2. yarıda çözüldü.