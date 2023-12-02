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EURO 2024'te kuralar çekildi! İşte Türkiye'nin rakipleri

EURO 2024 elemelerinde harika bir performans gösteren Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, Hırvatistan ve Galler'in önünde yer alarak grubunu lider tamamladı. Avrupa Şampiyonası'na 2. torbadan katılmaya hak kazanan milli takımımızın rakipleri de belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 19:57 Güncelleme 02 Aralık 2023, 21:38
EURO 2024’te kuralar çekildi! İşte Türkiye’nin rakipleri

EURO 2024 elemelerinde harika bir performans gösteren Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, Hırvatistan ve Galler'in önünde yer alarak grubunu lider tamamladı.

Avrupa Şampiyonası'na 2. torbadan katılmaya hak kazanan milli takımımızın rakipleri de belli oldu.

EURO 2024’te kuralar çekildi! İşte Türkiye’nin rakipleri

İŞTE GRUPLAR

A Grubu : Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre

EURO 2024’te kuralar çekildi! İşte Türkiye’nin rakipleri

B Grubu : İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya

EURO 2024’te kuralar çekildi! İşte Türkiye’nin rakipleri

C Grubu : İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan

EURO 2024’te kuralar çekildi! İşte Türkiye’nin rakipleri

D Grubu : Fransa, Avusturya, Hollanda, PLAY-OFF A (Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya)

EURO 2024’te kuralar çekildi! İşte Türkiye’nin rakipleri

E Grubu : Belçika, Romanya, Slovakya, PLAY-OFF B (İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda)

EURO 2024’te kuralar çekildi! İşte Türkiye’nin rakipleri

F Grubu : Portekiz, TÜRKİYE, Çekya, PLAY-OFF C (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg takımlarından biri)

EURO 2024 Fikstürümüz

18 Haziran | Playoff C - Şehir: Dortmund
22 Haziran | Portekiz - Şehir: Dortmund
26 Haziran | Çekya - Şehir: Hamburg

EURO 2024’te kuralar çekildi! İşte Türkiye’nin rakipleri

STATÜ DEĞİŞTİ!

24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

EURO 2024’te kuralar çekildi! İşte Türkiye’nin rakipleri

SON ÜÇ TAKIM 26 MART'TA BELLİ OLACAK

Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılacak son üç takım, 21-26 Mart tarihleri arasında 12 ülkenin katılacağı play-off turu maçları sonunda belli olacak. Play-off etabında Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna ve Galler mücadele verecek. Tek ayaklı eşleşmelerde play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024'te, finalleri ise 26 Mart 2024'te oynanacak.

EURO 2024’te kuralar çekildi! İşte Türkiye’nin rakipleri

ŞAMPİYONA NE ZAMAN OYNANACAK?

EURO 2024, toplam 24 takımın katılımıyla 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih Futbol Stadyumu'nda, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Finallere Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

EURO 2024’te kuralar çekildi! İşte Türkiye’nin rakipleri
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