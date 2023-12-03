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Fenerbahçe’de sakatlıklar can sıkıyor! Ertuğrul Karanlık tartışılmaya başlandı

Fenerbahçe’de üst üste gelen sakatlıklar ve sürelerinin uzaması sonrası Ertuğrul Karanlık tartışılmaya başlandı. İşte sizler için derlediğimiz 3 Aralık tarihli TAKVİM dünyadan ve yurttan spor haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Aralık 2023 Güncelleme 03 Aralık 2023, 06:59
Fenerbahçe’de sakatlıklar can sıkıyor! Ertuğrul Karanlık tartışılmaya başlandı

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık tartışılmaya başlandı. Sarı-Lacivertliler'de bu sezon yaşanan sakatlıklar ve sonrasında sakat oyuncuların geç takıma dönmesi sonrası Ertuğrul Karanlık taraftarlar tarafından hedef gösterildi. Fenerbahçe taraftarları, sağlık ekibinin bu sezon yaşanan sakatlıklardan sorumlu olduğunu iddia ederek yönetimi eleştirdi. Fenerbahçe'de bu sezon Becao, Ferdi, Djiku, Mert Hakan, Zajc, Cengiz Ünder, Serdar Aziz, Fred, Peres ve Cengiz Ünder gibi oyuncular sakatlık yaşamış ve bu isimlerden bazılarının yanlış tedaviye kurban gittiği iddia edilmişti. Ertuğrul Karanlık, Beşiktaş'ta da görev yapmıştı. Kartal'ın eski yıldızı Sivok onunla ilgili, "Doktor değil veteriner" sözlerini sarf etmişti.



HEDEF TAHTASINDA!
Fenerbahçe'de sezon başında göreve başlayan doktor Ertuğrul Karanlık, yaptığı tedavi uygulamalarıyla tartışılıyor. 11 yıl sonra Sarı-Lacivertli kulübe geri dönen Karanlık, ilk döneminde de tartışmaların odağındaydı.

İBRA KONUSU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL
Beşiktaş başkan adaylarından Hasan Arat, genel kurulda açıklamalarda bulundu. Arat, "Bu yönetim geçmiş yönetimin devamıdır. Bugün ibradaki tutumları bunu ispatladı. Bugün bizim için ibra konusu önemli değildi. İbra oylamasında herhangi bir şekilde el kaldırmadık. Bizim mesaimiz yarın (bugün) sabah başlayacak. Bizim bu yönetimle, geçmişle işimiz yok. Bugün üç kişi çıkarıp bizim yöneticilerimizin aleyhine konuşturdular. Burası mali genel kurul, burada aleyhimize konuşmalar yaptırdılar. Biz dün bir disiplin kararı aldık ve bu konuşanlara müdahalede bulunmadık. Bizim hazırlığımız tamamen yarına (bugüne) yönelik" şeklinde konuştu.




BEŞİKTAŞ EFSANESİ ATİBA GERİ DÖNECEK
Beşiktaş başkan adaylarından Serdal Adalı dün Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Atiba Hutchinson ile birlkte bir paylaşım yaptı. Serdal Adalı'nın paylaşımı ve kullandığı ifadeler şu şekilde: "Beşiktaş tarihinin en çok forma giyen yabancı futbolcusu olarak Beşiktaş efsaneleri arasına girmiş Atiba Hutchinson ile Beşiktaş'ın geleceği ve jübilesi hakkında sohbet ettik.Yaptığımız sohbette gözyaşlarıyla veda ettiği Büyük Beşiktaş Camiasında görev almaya her zaman açık olduğunu ifade etti." Serdal Adalı daha önce yaptığı açıklamada Beşiktaş'ı yapılacak transferlerle kısa sıra içerisinde ayağa kaldıracağını belirtmişti.



BAŞKENTTE ZORLU RANDEVU
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında bugün deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19.00'da start alacak. Siyah-Beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Rosier, Rashica, Ghezzal, Bailly, Onana, Tayfur ve Masuaku kadroda yer almazken, sakatlığını atlatan Amartey ise kamp kadrosuna alındı.



ÇEBİ YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ
Ahmet Nur Çebi yönetimi mali ve idari yönden oy çokluğu ile ibra edildi. Öte yandan kulübün borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 TL olduğu belirtildi.



ANCELOTTİ: ARDA'NIN GELECEĞİ BURADA!
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanyol basınına Arda Güler ile ilgili konuştu. İtalyan hoca üstü kapalı olarak Arda Güler'in herhangi bir takıma kiralanmayacağını belirtti. Ancelotti, "Sakatlık sonrası bir oyuncunun etkilenmesi gayet normal. Burada yeni ve takıma katkıda bulunmak istiyor. Sakatlanan oyuncu için o ana dayanmak her zaman zordur... Arda Güler'in geleceği burada ve çok iyi işler yapacak, çünkü olağanüstü bir yeteneği var" dedi.


FRED VE FERDİ 11'E DÖNÜYOR
Fenerbahçe, Sivasspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıklarını atlatan Fred ve Ferdi, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Alexander Djiku ise koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarının yapıldığı ilk bölümde takımla birlikte çalıştı. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Sivasspor maçında Fred ve Ferdi'yi ilk 11'de oynatması bekleniyor.



OLAYLI DERBİ BEŞİKTAŞ'IN
Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Beşiktaş, F.Bahçe'yi konuk etti. Sinan Erdem'de oynanan maça ilgi büyüktü. Yaşanan olaylar maçın önüne geçti. Küfürlü ve kötü tezahürat nedeniyle anons yapılırken, ilk devrenin bitimine 2.48 kala tribünden atılan cisim sonucu F.Bahçeli Yam Madar'ın kaşı açıldı. Soyunma odasında kaşına dikiş atılan Madar benche döndü. Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic mikrafonu eline alıp tribünleri uyardı. İki takımın da sert savunma yaptığı karşılaşmayı Beşiktaş 68-64 kazandı. Siyah-Beyazlılar, 7. galibiyetini F.Bahçe 2. yenilgisini aldı.




ÜLKEMİZE İLKİ YAŞATMALIYIZ
Kura çekimine katılan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu dönemde hep ilkleri başardık. 72 yıl sonra Almanya'yı Almanya'da yendik. Bir turnuvaya ilk kez lider olarak katıldık. Umarım yine bir ilki ülkemize yaşatırız. Grup, 2008'e benziyor. 2008'den daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.



PENDİKSPOR FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARI UNUTMADI
Pendiksporlu futbolcular yüzlerine kırmızı boya sürerek çıktılar. Pendikspor'un resmi twitter hesabından yapılan açıklamada ''Futbolcularımız, Galatasaray maçına Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla yüzlerine kırmızı boya sürerek çıktılar'' denildi.




FIRTINA 3 PUAN PEŞİNDE
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün Mondihome Kayserispor'u konuk edecek. Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Abdullah Avcı ile birlikte oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yaşamayan Bordo-Mavililer, Kayserispor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Trabzonspor'da sarı kart cezalısı Mendy ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Fernandez görev alamayacak.




DEĞİŞİM ZAMANI
Sivas deplasmanından beraberlikle dönen Trabzonspor'un ilk 11'inde değişimler yaşanacak. Bordo-mavili takımda Uğurcan geri dönerken, cezalı Mendy yerine Berat'ın, Bakasetas veya Abdülkadir Ömür ikilisinden birinin yerine Trezeguet'in formayı kapması bekleniyor.

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