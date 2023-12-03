Fenerbahçe’de sakatlıklar can sıkıyor! Ertuğrul Karanlık tartışılmaya başlandı

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık tartışılmaya başlandı. Sarı-Lacivertliler'de bu sezon yaşanan sakatlıklar ve sonrasında sakat oyuncuların geç takıma dönmesi sonrası Ertuğrul Karanlık taraftarlar tarafından hedef gösterildi. Fenerbahçe taraftarları, sağlık ekibinin bu sezon yaşanan sakatlıklardan sorumlu olduğunu iddia ederek yönetimi eleştirdi. Fenerbahçe'de bu sezon Becao, Ferdi, Djiku, Mert Hakan, Zajc, Cengiz Ünder, Serdar Aziz, Fred, Peres ve Cengiz Ünder gibi oyuncular sakatlık yaşamış ve bu isimlerden bazılarının yanlış tedaviye kurban gittiği iddia edilmişti. Ertuğrul Karanlık, Beşiktaş'ta da görev yapmıştı. Kartal'ın eski yıldızı Sivok onunla ilgili, "Doktor değil veteriner" sözlerini sarf etmişti.
HEDEF TAHTASINDA!
Fenerbahçe'de sezon başında göreve başlayan doktor Ertuğrul Karanlık, yaptığı tedavi uygulamalarıyla tartışılıyor. 11 yıl sonra Sarı-Lacivertli kulübe geri dönen Karanlık, ilk döneminde de tartışmaların odağındaydı.
İBRA KONUSU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL
Beşiktaş başkan adaylarından Hasan Arat, genel kurulda açıklamalarda bulundu. Arat, "Bu yönetim geçmiş yönetimin devamıdır. Bugün ibradaki tutumları bunu ispatladı. Bugün bizim için ibra konusu önemli değildi. İbra oylamasında herhangi bir şekilde el kaldırmadık. Bizim mesaimiz yarın (bugün) sabah başlayacak. Bizim bu yönetimle, geçmişle işimiz yok. Bugün üç kişi çıkarıp bizim yöneticilerimizin aleyhine konuşturdular. Burası mali genel kurul, burada aleyhimize konuşmalar yaptırdılar. Biz dün bir disiplin kararı aldık ve bu konuşanlara müdahalede bulunmadık. Bizim hazırlığımız tamamen yarına (bugüne) yönelik" şeklinde konuştu.