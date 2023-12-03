Fenerbahçe’de sakatlıklar can sıkıyor! Ertuğrul Karanlık tartışılmaya başlandı







BEŞİKTAŞ EFSANESİ ATİBA GERİ DÖNECEK

Beşiktaş başkan adaylarından Serdal Adalı dün Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Atiba Hutchinson ile birlkte bir paylaşım yaptı. Serdal Adalı'nın paylaşımı ve kullandığı ifadeler şu şekilde: "Beşiktaş tarihinin en çok forma giyen yabancı futbolcusu olarak Beşiktaş efsaneleri arasına girmiş Atiba Hutchinson ile Beşiktaş'ın geleceği ve jübilesi hakkında sohbet ettik.Yaptığımız sohbette gözyaşlarıyla veda ettiği Büyük Beşiktaş Camiasında görev almaya her zaman açık olduğunu ifade etti." Serdal Adalı daha önce yaptığı açıklamada Beşiktaş'ı yapılacak transferlerle kısa sıra içerisinde ayağa kaldıracağını belirtmişti.





BAŞKENTTE ZORLU RANDEVU

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında bugün deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19.00'da start alacak. Siyah-Beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Rosier, Rashica, Ghezzal, Bailly, Onana, Tayfur ve Masuaku kadroda yer almazken, sakatlığını atlatan Amartey ise kamp kadrosuna alındı.





ÇEBİ YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Ahmet Nur Çebi yönetimi mali ve idari yönden oy çokluğu ile ibra edildi. Öte yandan kulübün borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 TL olduğu belirtildi.





ANCELOTTİ: ARDA'NIN GELECEĞİ BURADA!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanyol basınına Arda Güler ile ilgili konuştu. İtalyan hoca üstü kapalı olarak Arda Güler'in herhangi bir takıma kiralanmayacağını belirtti. Ancelotti, "Sakatlık sonrası bir oyuncunun etkilenmesi gayet normal. Burada yeni ve takıma katkıda bulunmak istiyor. Sakatlanan oyuncu için o ana dayanmak her zaman zordur... Arda Güler'in geleceği burada ve çok iyi işler yapacak, çünkü olağanüstü bir yeteneği var" dedi.





FRED VE FERDİ 11'E DÖNÜYOR

Fenerbahçe, Sivasspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıklarını atlatan Fred ve Ferdi, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Alexander Djiku ise koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarının yapıldığı ilk bölümde takımla birlikte çalıştı. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Sivasspor maçında Fred ve Ferdi'yi ilk 11'de oynatması bekleniyor.