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BEŞİKTAŞ SEÇİM CANLI İZLE | 3 Aralık Beşiktaş başkanı kim oldu, kim seçildi? Beşiktaş Kulübü (BJK) 35. yeni başkanı kim oldu?

Beşiktaş Kulübü, bugün düzenlenecek olan olağanüstü seçimli genel kurulda 35. başkanını belirleyecek. Siyah-beyazlı kulübün tarihinde 34. başkan olarak göreve gelen Ahmet Nur Çebi, 20 Ekim 2019 tarihinde başkanlık koltuğuna oturmuş ve 29 Mayıs 2022'deki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez başkanlığa seçilmişti. Ancak, bugün yapılacaki genel kurulda Ahmet Nur Çebi, başkanlık görevini yeni bir isme devredecek. Peki, 3 Aralık Beşiktaş başkanı kim oldu, kim seçildi? Beşiktaş Kulübü (BJK) 35. yeni başkanı kim oldu? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 09:36 Güncelleme 03 Aralık 2023, 09:37
BEŞİKTAŞ SEÇİM CANLI İZLE | 3 Aralık Beşiktaş başkanı kim oldu, kim seçildi? Beşiktaş Kulübü BJK 35. yeni başkanı kim oldu?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sezon futbol takımının kadro planlaması ve gösterdiği düşük performans nedeniyle büyük eleştirilere maruz kalarak, 3 yıllık görev süresi dolmadan olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı. Çebi'nin bu kararı, kulüp içinde ve taraftarlar arasında önemli bir gündem maddesi oldu. Eleştirilerin ve hayal kırıklıklarının arttığı bir dönemde, Beşiktaş camiası, yeni bir liderlik arayışına girmiş durumda. Çebi'nin ardından, Beşiktaş'ın başkanlık koltuğu için eski yöneticilerden Hasan Arat ile Serdal Adalı'nın yarışacağı belirlendi.

BEŞİKTAŞ SEÇİM CANLI İZLE

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3 Aralık Beşiktaş başkanı kim oldu, kim seçildi?

Beşiktanın yeni başkanı henüz açıklanmadı. Gün içinde seçim sonucu belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

BEŞİKTAŞ OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI NE ZAMAN?

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu, 3 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. BJK Emlakjet Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongre, saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda başkanlık divanının belirlenmesinin ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Başkan adaylarının programlarını takdim etmelerinin ardından oy kullanımına geçilecek. Genel kurul üyeleri Hasan Arat için turuncu, Serdal Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA;

"Yönetim Kurulumuz, bugün yaptığı toplantıda Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilme tarihlerini belirlemiştir. Buna göre; Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecektir. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü yapılacaktır. Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 10 Aralık Pazar günü yapılacaktır. 10 Aralık Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARININ LİSTESİ

Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:

Serdal Adalı:

Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.

Hasan Arat:

Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

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