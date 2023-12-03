BEŞİKTAŞ SEÇİM CANLI İZLE | 3 Aralık Beşiktaş başkanı kim oldu, kim seçildi? Beşiktaş Kulübü (BJK) 35. yeni başkanı kim oldu?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sezon futbol takımının kadro planlaması ve gösterdiği düşük performans nedeniyle büyük eleştirilere maruz kalarak, 3 yıllık görev süresi dolmadan olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı. Çebi'nin bu kararı, kulüp içinde ve taraftarlar arasında önemli bir gündem maddesi oldu. Eleştirilerin ve hayal kırıklıklarının arttığı bir dönemde, Beşiktaş camiası, yeni bir liderlik arayışına girmiş durumda. Çebi'nin ardından, Beşiktaş'ın başkanlık koltuğu için eski yöneticilerden Hasan Arat ile Serdal Adalı'nın yarışacağı belirlendi.

BEŞİKTAŞ SEÇİM CANLI İZLE ASpor CANLI YAYIN 3 Aralık Beşiktaş başkanı kim oldu, kim seçildi? Beşiktanın yeni başkanı henüz açıklanmadı. Gün içinde seçim sonucu belli olduğunda haberimizde yer alacaktır. BEŞİKTAŞ OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI NE ZAMAN? Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu, 3 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. BJK Emlakjet Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongre, saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda başkanlık divanının belirlenmesinin ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Başkan adaylarının programlarını takdim etmelerinin ardından oy kullanımına geçilecek. Genel kurul üyeleri Hasan Arat için turuncu, Serdal Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.