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Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu! İşte sandık sonuçları

Beşiktaş Kulübü, bugün düzenlenen olan olağanüstü seçimli genel kurulda 35. başkanını belirledi. Siyah-beyazlı kulübün tarihinde 34. başkan olarak göreve gelen Ahmet Nur Çebi, 20 Ekim 2019 tarihinde başkanlık koltuğuna oturmuş ve 29 Mayıs 2022'deki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez başkanlığa seçilmişti. Ancak, bugün yapılacaki genel kurulda Ahmet Nur Çebi, başkanlık görevini yeni bir isme devretti. Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat oldu.

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 22:11 Güncelleme 03 Aralık 2023, 22:25
Beşiktaş’ın yeni başkanı Hasan Arat oldu! İşte sandık sonuçları

Geçtiğimiz sezonu başarılı sonuçlarla tamamlayan Beşiktaş, bu sezon başında beklentilerin uzağında kaldı.

Beşiktaş yeni başkanı kim oldu, hangi aday kazandı?



Gerçekleştirdiği basın toplantısında aday olmayacağını açıklayan Ahmet Nur Çebi, seçim tarihini de ilk açıklanan tarihten iki hafta öncesine çekti. Beşiktaş'ta birçok başkan adayının ismi geçerken, seçime Serdal Adalı ve Hasan Arat olmak üzere iki adayla gidildi.

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BEŞİKTAŞ'IN 35. BAŞKANI BELLİ OLDU!
3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen olağan üstü seçimli kurulda yeni başkan Hasan Arat seçildi.

Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat oldu!

Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu;

Hasan Arat:
Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.



İŞTE AÇILAN SANDIK SONUÇLARI:

1 NUMARALI SANDIK

201 oy Hasan Arat

195 oy Serdal Adalı

2 NUMARALI SANDIK

227 oy Hasan Arat

201 oy Serdal Adalı

3 NUMARALI SANDIK

226 oy Hasan Arat

173 oy Serdal Adalı

4 NUMARALI SANDIK

243 oy Hasan Arat

205 oy Serdal Adalı

5 NUMARALI SANDIK

368 oy Hasan Arat

254 oy Serdal Adalı

6 NUMARALI SANDIK

358 oy Hasan Arat

225 oy Serdal Adalı

7 NUMARALI SANDIK

315 oy Hasan Arat

241 oy Serdal Adalı

8 NUMARALI SANDIK

361 oy Hasan Arat

225 oy Serdal Adalı

9 NUMARALI SANDIK

471 oy Hasan Arat

218 oy Serdal Adalı

10 NUMARALI SANDIK

483 oy Hasan Arat

172 oy Serdal Adalı

11 NUMARALI SANDIK
460 oy Hasan Arat
185 oy Serdal Adalı

12 NUMARALI SANDIK
334 oy Hasan Arat
260 oy Serdal Adalı

13 NUMARALI SANDIK
369 oy Hasan Arat
232 oy Serdal Adalı

14 NUMARALI SANDIK
386 oy Hasan Arat
259 oy Serdal Adalı

15 NUMARALI SANDIK
332 oy Hasan Arat
193 oy Serdal Adalı

16 NUMARALI SANDIK
442 oy Hasan Arat
234 oy Serdal Adalı

17 NUMARALI SANDIK
370 oy Hasan Arat
293 oy Serdal Adalı

18 NUMARALI SANDIK
332 oy Hasan Arat
193 oy Serdal Adalı

19 NUMARALI SANDIK
324 oy Hasan Arat
192 oy Serdal Adalı

20 NUMARALI SANDIK
oy Hasan Arat
oy Serdal Adalı

20 NUMARALI SANDIK
oy Hasan Arat
oy Serdal Adalı

6629 oy Hasan Arat

4164 oy Serdal Adalı



HASAN ARAT KİMDİR?
Hasan Arat, 27 Eylül 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Spor yöneticisi, iş insanı ve eski profesyonel basketbolcudur. 2020 Adaylıklarının ardından Avrupa Olimpiyat Komiteleri İcra Komitesi üyeliğine seçildi.



Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazarlama Komisyonu üyeliğine atandı. 2021'de yapılan seçimle, 50 ülkeden 41 temsilcinin oyunu alarak yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçildi. Arat, basketbolculuk kariyerinin ardından iş hayatına atıldı. Arat, 2012 yılından itibaren Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde (TMOK) çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2012-2016 yılları arasında TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-2020 yılları arasında TMOK Başkan Vekilliği ve 2020 yılından itibaren TMOK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Hasan Arat, çok yönlü bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi olan Novo Invest'in Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Londra ve İstanbul merkezli bağımsız bir Kurumsal Finansman ve Birleşme ve Satın Alma danışmanlık firması olan Dome Group'un Kurucusu ve ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Beymen'in en büyük perakende grubu.



Arat, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği, FIBA, Holding Yönetim Kurulu üyeliği, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNTWO) Bağlı Üyeler Kurulu Başkan Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli ticari görevlerde bulunmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) temsil eden Direktörler, ve Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nun (IAF) eski Başkanı ve mevcut Yürütme Konseyi ve Yönetim Kurulu üyesidir.

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