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19’da 19 yine yaparız! Ali Koç'un oyuncular ve İsmail Kartal'la yaptığı toplantının ayrıntılarına TAKVİM ulaştı

Sarı-Lacivertliler'in Başkanı oyunculara, "Sezona müthiş bir seriyle başladık. Bu camia size güveniyor. Yine aynı seriyi yakalarız" dedi. İşte detaylar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Aralık 2023 Güncelleme 03 Aralık 2023, 06:59
19’da 19 yine yaparız! Ali Koç’un oyuncular ve İsmail Kartal’la yaptığı toplantının ayrıntılarına TAKVİM ulaştı

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç önceki gün Samandıra'ya çıkarma yaparak oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Koç'un bu toplantıda takıma yaptığı konuşmaya TAKVİM ulaştı.

Sarı-Lacivertliler'in 1 numarası öncelikle takımına seslendi. Koç, "Sezona 19'da 19 yaparak başladık. Kalitenizin farkındayız. Bu camia size güveniyor. Yine aynı başarıları yakalayacağınızdan şüphem yok. Sezon sonunda hep beraber şampiyonluk coşkusunu yaşayacağız" ifadelerini kullandı.




Ardından teknik direktör İsmail Kartal ile görüşen Ali Koç, "Futbolda yol kazaları hep olur. Üst üste kritik maçlar oynadık. Arkandayız. Sana ilk günkü gibi güveniyoruz. Sen bu camiadan çıkmış birisin. Bu zorlu süreci hep beraber aşacağımızdan hiç şüphem yok" diye konuştu. Ali Koç'un sözlerinin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile oyuncular toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda oyuncular ve teknik ekip kötü gidişatı Sivasspor maçında sonlandıracaklarına karşı söz verdiler.



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