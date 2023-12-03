19’da 19 yine yaparız! Ali Koç’un oyuncular ve İsmail Kartal’la yaptığı toplantının ayrıntılarına TAKVİM ulaştı

Fenerbahçe 'de Başkan Ali Koç önceki gün Samandıra'ya çıkarma yaparak oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Koç'un bu toplantıda takıma yaptığı konuşmaya TAKVİM ulaştı.







Ardından teknik direktör İsmail Kartal ile görüşen Ali Koç, "Futbolda yol kazaları hep olur. Üst üste kritik maçlar oynadık. Arkandayız. Sana ilk günkü gibi güveniyoruz. Sen bu camiadan çıkmış birisin. Bu zorlu süreci hep beraber aşacağımızdan hiç şüphem yok" diye konuştu. Ali Koç'un sözlerinin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile oyuncular toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda oyuncular ve teknik ekip kötü gidişatı Sivasspor maçında sonlandıracaklarına karşı söz verdiler.





