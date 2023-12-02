Trabzonspor’da ciddi bir değişim yaşanabilir: 10 futbolcu formayı unuttu

FIRTINA'YI ONUACHU KOPARDI

Trabzonspor'un 2.01'lik forveti Onuachu, son üç maçta da gol atma başarısı sergileyerek, takımın kazandığı puanlarda önemli pay sahibi oldu. Bordo-Mavili takımda bu sezon atılan 24 golün paylaşımı ağırlıklı olarak hücum hattının üzerinde. Atılan 24 golün sadece ikisini stoperler Denswil ve Benkovic (1'er) atarken, orta sahadan ise 6 gol geldi. Bakasetas ve Enis Bardhi 2'şer, Berat ve Göktan ise birer gollük katkı sağladı. Geri kalan 15 gol ise hücum oyuncuları arasında paylaşıldı. Enis Destan 2, Nicolas Pepe 2, Onuachu 7, Trezeguet 1, Edin Visca 2 gol atmayı başardı. Bir gol ise rakip takım oyuncusu tarafından kendi kalesine atıldı. Trabzonspor'un gol dağılımı şu şekilde oldu: 2 gol savunma, 6 gol orta saha ve 15 gol hücum hattı.