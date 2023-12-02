Trabzonspor’da ciddi bir değişim yaşanabilir: 10 futbolcu formayı unuttu

Süper Lig'de devre arası yaklaşırken, oyuncu kadrosunda önemli bir değişim yaşanması bekleniyor.
Süper Lig'de devre arası yaklaşırken, oyuncu kadrosunda önemli bir değişim yaşanması bekleniyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı ideal 11'ini şekillendirirken, bir önceki teknik direktör Nenad Bjelica döneminden itibaren formayı unutan çok sayıda isim yer alıyor. Fernandez ve Umut Güneş şu ana kadar hiç forma şansı bulamazken, yine sezon başında kadroya katılan Göktan Gürpüz, Kourbelis, Teklic ve Benkovic gibi oyuncularda uzun zamandır formaya hasret kaldı.
GOL KRALI ORTALIKLARDA YOK!
Bu isimler dışında Umut Bozok, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen de formayı bulamayan oyuncular arasında. Bu isimlerden bazı isimler performansa, bazı isimler ise sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulamadı. Trabzonspor'da Umut Güneş 9 maçtır oynamıyor. Gol kralı Umut Bozok da 8 maçtır forma giymiyor. Kerem Şen 12 maçtır, Göktan Gürpüz 9, Teklic 5, Kourbelis 10 maçtır oynayamıyor. Benkovic ise son 5 maçta 1 dakika süre alabildi.
FIRTINA'YI ONUACHU KOPARDI
Trabzonspor'un 2.01'lik forveti Onuachu, son üç maçta da gol atma başarısı sergileyerek, takımın kazandığı puanlarda önemli pay sahibi oldu. Bordo-Mavili takımda bu sezon atılan 24 golün paylaşımı ağırlıklı olarak hücum hattının üzerinde. Atılan 24 golün sadece ikisini stoperler Denswil ve Benkovic (1'er) atarken, orta sahadan ise 6 gol geldi. Bakasetas ve Enis Bardhi 2'şer, Berat ve Göktan ise birer gollük katkı sağladı. Geri kalan 15 gol ise hücum oyuncuları arasında paylaşıldı. Enis Destan 2, Nicolas Pepe 2, Onuachu 7, Trezeguet 1, Edin Visca 2 gol atmayı başardı. Bir gol ise rakip takım oyuncusu tarafından kendi kalesine atıldı. Trabzonspor'un gol dağılımı şu şekilde oldu: 2 gol savunma, 6 gol orta saha ve 15 gol hücum hattı.
YUSUF YAZICI TARİHE GEÇTİ
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. maçında Lille, deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 2-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri Remy Cabella ve Yusuf Yazıcı kaydetti. Trabzonspor altyapısından yetişen ve Lille formasıyla Avrupa kupalarında 10 gole ulaşan Yazıcı, Fransız takımının, Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu oldu.