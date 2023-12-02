Hakim Ziyech, Hollanda basınına konuştu: Galatasaray’da yeniden çiçek açtım

Son haftalardaki başarılı performansıyla taraftarların da büyük beğenisini kazanan Faslı oyuncu, Hollanda'dan Voetbal International'e konuştu. Ziyech, "Galatasaray'da mutluluğu buldum. Yeniden çiçek açtığımı hissediyorum. Eskiden olduğu gibi kendim olabiliyorum. Galatasaray için futbol oynarken eğleniyorum, futboldan yeniden keyif almaya başladım. Galatasaray'da yeniden eski Ziyech olduğumu hissetmem çok değerli" dedi.

Ayrıca Ziyech, "Ajax açıkçası beni geri almayı denedi ama sadece kiralamayı düşündüler, sonra süreç bu şekilde durdu. Chelsea'de ise sabrım tükenmişti" itirafında bulundu.