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Hakim Ziyech, Hollanda basınına konuştu: Galatasaray’da yeniden çiçek açtım

Hollanda basınına konuşan Hakim Ziyech, "Galatasaray’da kendimi buldum. Yeniden çiçek açtım. Futboldan keyif oluyorum ve eski Ziyech olduğumu hissediyorum" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Aralık 2023 Güncelleme 02 Aralık 2023, 07:01
Hakim Ziyech, Hollanda basınına konuştu: Galatasaray’da yeniden çiçek açtım

Sezon başında Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-3'lük Manchester United maçında attığı klas gollerle yıldızlaştı.

Son haftalardaki başarılı performansıyla taraftarların da büyük beğenisini kazanan Faslı oyuncu, Hollanda'dan Voetbal International'e konuştu. Ziyech, "Galatasaray'da mutluluğu buldum. Yeniden çiçek açtığımı hissediyorum. Eskiden olduğu gibi kendim olabiliyorum. Galatasaray için futbol oynarken eğleniyorum, futboldan yeniden keyif almaya başladım. Galatasaray'da yeniden eski Ziyech olduğumu hissetmem çok değerli" dedi.

Ayrıca Ziyech, "Ajax açıkçası beni geri almayı denedi ama sadece kiralamayı düşündüler, sonra süreç bu şekilde durdu. Chelsea'de ise sabrım tükenmişti" itirafında bulundu.

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