Gel bakalım Ronaldo! Türkiye’nin EURO 2024 fikstürü açıklandı





Elemelerdan gelecek takım 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunun ardından netleşecek. Şanslı bir kura çeken milli takım turnuvadaki ilk maçını 18 Haziran'da Dortmund'da play-off'tan gelecek takımla oynayacak.





Milliler ikinci maçını 22 Haziran'da Portekiz'le, üçüncüsünü 26 Haziran'da Çekya ile oynayacak. Milli takım elemelerde 10'da 10 yapan Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ile liderlik mücadelesi verecek. EURO 2024'te 4'erli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek. Grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Ardından turnuvada tek maç eleme usulüne geçilecek.



PORTEKİZ KUPAYA YENİLMEDEN GELDİ

2008'de de A Milli Takım'la aynı grupta yer alan Portekiz, EURO 2024'E 10'da 10 yaparak ve sadece 2 gol yiyerek gelmişti. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix ve Ruben Dias gibi yıldızlarıyla dikkat çeken Portekiz, milli takım ile birlikte grubun favorisi. Grupta iki takımın 22 Haziran'da karşılaşacağı mücadele grubun şeklini değiştirebilir.





SON DÖNEMDEKİ PERFORMANSI İYİ DEĞİL

Gruptakİ rakiplerimizden Çekya son dönemde eski performansında değil. EURO 2012'de çeyrek final gören Çekya, 2014 Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamadı. EURO 2016'da elemelerinde grubunu lider bitirip turnuvaya katılan Çekya 2018 Dünya Kupası'nda elemeleri geçemezken 2022 Dünya Kupası'nda da play-off turunda elendi. Türkiye, Çekya ile de EURO 2008'de aynı gruptaydı.





GRUPTA BİR TEK İSVİÇRE EKSİK!

F Grubu'na 3. torbadan dahil olan Çekya ve Portekiz ile EURO 2008'de de rakip olmuştuk. A Grubun'da Portekiz'e 2-0 kaybeden Türkiye, İsviçre'yi 2-1 ve Çekya'yı da 3-2, mağlup edip çeyrek finale kalmıştı. Millier Hırvatistanı da penaltılar sonucunda 4-2 mağlup edip yarı finale çıkmıştı. 16 yıl sonra yeniden aynı grubu düşen 3 takımı sadece İsviçre yalnız bıraktı...



F Grubu'na 3. torbadan dahil olan Çekya ve Portekiz ile EURO 2008'de de rakip olmuştuk. A Grubun'da Portekiz'e 2-0 kaybeden Türkiye, İsviçre'yi 2-1 ve Çekya'yı da 3-2, mağlup edip çeyrek finale kalmıştı. Millier Hırvatistanı da penaltılar sonucunda 4-2 mağlup edip yarı finale çıkmıştı. 16 yıl sonra yeniden aynı grubu düşen 3 takımı sadece İsviçre yalnız bıraktı...





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