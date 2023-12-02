Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı: İki oyuncuyla görüşüyoruz

Transfer çalışmaları ile ilgili bilgi veren Adalı, "Sakaryaspor ve Samsunspor maçlarında takımda 3 eksik nokta belirledik. Bir stoper, bir kanat ve bir 10 numara almak istiyoruz. Ancak dünkü maçından sonra bu sayı artabilir. Biri Türk biri yabancı iki isimle görüştük. Türk oyuncu ile ilgili şuan her şey olumlu gidiyor. Yabancı oyuncu ile de temaslarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. Ayakları yere basan projeler yaptıklarını belirten Adalı, "Taklit değil gerçeklerini yaptık. Yaptıklarımızın da onlarınkine benzer tarafı yok. Akatlar projesinde biz sponsoruyla beraber projeyi hazırladık ve bu şekilde açıkladık. Gayrimenkul projesini değersizleştirilmeye çalışsalar da bu Beşiktaş 'ın kurtuluş, mali yönden rahata çıkma projesidir" ifadelerini kullandı.





BEN CAMİAYI TOPLARIM

Beşiktaş'ta camia birliğinin zarar gördüğünü ve camiayı tekrar bir araya getirebilecek gücün kendisinde olduğunu söyleyen Serdar Adalı, "Beşiktaş'ın iletişimi yok denecek kadar kötü durumda. Ben camiayı toplarım, o gücü kendimde görüyorum. Önce taraftarı toplamak lazım. Rıza hocanın dediği gibi en büyük gücümüz taraftarımız. Arkasından futbol takımıyla taraftarın iletişimini, yönetimle taraftarın iletişimini düzeltmek lazım. Geçmişte bir aile gibiydik. Onları toparlayacağız. Bu toparlamayı yapmadığımız müddetçe dışarıdan gelen en ufak tehlikeye, saldırıya anında cevap veremiyoruz. Bu tarafta tek yumruk gibi olsak cevap anında ve en kuvvetli şekliyle olur." dedi. Geçmişten dersler aldığını, tecrübe kazandığını belirten Adalı, "Beşiktaş'ın sıkıntılarının tamamını biliyorum. Başta futbol olmak üzere şu projelerde de camiayı yanıltacak şeyler yok. Seçimi kazanayım diye de öyle şeylerin içine girmem" şeklinde konuştu.