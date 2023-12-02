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Fenerbahçe'den transfer şov! 4 bomba birden

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler UEFA Konferans Ligi'nde yaşanan şoku üzerinden atmak isterken, gözler transfere çevrildi. Ocak ayında takımı daha da güçlendirmek isteyen Kanarya, 4 ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 15:45 Güncelleme 02 Aralık 2023, 15:45
Fenerbahçe’den transfer şov! 4 bomba birden

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki 5. maçında Nordsjaelland'a konuk oldu.

Fenerbahçe’den transfer şov! 4 bomba birden

Sarı-lacivertliler, rakibine 6-1'lik skorla mağlup olarak beklemediği bir yenilgi aldı.

Fenerbahçe’den transfer şov! 4 bomba birden

Danimarka ekibine galibiyeti getiren golleri Nygren (3), Hey, Svensson ve Rasmussen kaydetti.

Fenerbahçe’den transfer şov! 4 bomba birden

Fenerbahçe'nin tek golüyse Michy Batshuayi'den geldi.

Fenerbahçe’den transfer şov! 4 bomba birden

Nordsjaelland bu sonuçla puanını 10'a çıkararak liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe’den transfer şov! 4 bomba birden

9 puanda kalan Fenerbahçe ise 3. sıraya geriledi.

Fenerbahçe’den transfer şov! 4 bomba birden

Nordsjaelland maçı sonrası ara vermeden pazartesi günü oynayacağı EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde gözler ocak ayına çevrildi.

Fenerbahçe’den transfer şov! 4 bomba birden

Sıkıntı yaşadığı mevkileri ocak ayında kaliteli isimlerle takviye edecek olan Fenerbahçe çalışmalarına hız verdi. Listede dört farklı mevki için dört oyuncu öne çıkmış durumda.

Fenerbahçe’den transfer şov! 4 bomba birden

KRUNIC'TE ÖNEMLİ MESAFE KATEDİLDİ

Milan'ın Boşnak ön liberosu Rade Krunic'te önemli mesafe katedildi.

Fenerbahçe’den transfer şov! 4 bomba birden

Bu transferin gerçekleşme ihtimali bir hayli arttı.

Fenerbahçe’den transfer şov! 4 bomba birden

BATSHUAYI'NİN YERİNE WERNER

Batshuayi'nin yerine ise Leipzig'den ayrılacak olan Timo Werner düşünülüyor.

Fenerbahçe’den transfer şov! 4 bomba birden

STOPERE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Stoper transferinde de Çağlar Söyüncü dosyası yeniden açıldı.

Fenerbahçe’den transfer şov! 4 bomba birden

Atletico Madrid'de forma şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmeler sürüyor.

Fenerbahçe’den transfer şov! 4 bomba birden

VELDE GÜNDEME ALINDI

Fenerbahçe ayrıca Lech Poznan'ın sol kanat oyuncusu Kristoffer Velde'yi de gündemine aldı.

Fenerbahçe’den transfer şov! 4 bomba birden

24 yaşındaki Norveçli yıldız bu sezon 20 maçta 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’den transfer şov! 4 bomba birden
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