Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca

Sarı lacivertliler ayrıca önemli bir golcüyü de takıma kazandırmış olacak.

Yönetimin İtalyan golcü için 2 milyon Euro'luk bir kiralama teklifi sunacağı ifade edildi.

Transferin henüz pişme aşamasında olduğu ve somut gelişmelerin önümüzdeki günlerde yaşanacağı iddia edildi.

Juventus, Moise Kean'i sezon başında Everton'dan 30 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.