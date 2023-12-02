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Fenerbahçe'den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray'ın gözdesine kanca

Son dönemde kötü sonuçlar alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler üst üste gelen yenilgilerin ardından gözünü ara transfer dönemine çevirdi. Devre arasında önemli takviyeler yapma kararı alan yönetimin ise sürpriz bir yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da çok istediği o futbolcu için harekete geçti. İşte Kanarya'nın taraftarları coşturacak o transferi...

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 12:57 Güncelleme 02 Aralık 2023, 12:57
Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

Sarı lacivertlilerde son alınan Nordsjaelland yenilgisinin ardından hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

Yönetim 6-1'lik mağlubiyet sonrası ocak ayı için 'acil transfer' kararı aldı.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

Takımdaki kötü gidişatı gören kurmaylar, devre arasında yapılacak hamleler için temaslarını sıklaştırdı.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

Özellikle Başkan Ali Koç'un, takımın son dönemdeki performansından çok rahatsız olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

Başkan Koç'un ocak ayında en az 3-4 transfer yapacağı kaydedildi.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da bu yönde talebinin olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

Deneyimli çalıştırıcının savunma, orta saha ve forvete transfer istediği ifade edildi.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

Listesindeki oyuncularla görüşmelerini hızlandıran Kanarya, tıpkı yazın olduğu gibi transferde tam isabet sağlamak istiyor.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

Yönetimin devre arasındaki temel hedeflerinden biri ise Avrupa'da tanınan ve kalibresi yüksek isimler transfer etmek.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

Ocak ayında maksimum katkı alacağı oyuncuları takıma kazandırmayı hedefleyen sarı lacivertliler, bazı oyuncularla da yollarını ayırmak istiyor.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

Fenerbahçe'nin transfer rotası biraz da takımdan gidecek futbolculara göre şekillenecek.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

Devre arasında takımdan ayrılması muhtemel futbolculardan biri de Michy Batshuayi.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

Belçikalı yıldız için teklifler alan Kanarya'nın, Batshuayi'yi satarak yerine daha kaliteli bir golcü almak istediği aktarıldı.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

Fenerbahçe'nin hedefindeki forvet ise belli oldu.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

Sarı lacivertlilerin, geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'ın çok istediği o yıldız için devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

Transfere İsmail Kartal'ın da onay verdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

Bu transfer hamlesi ligin ikinci yarısında işleri bir hayli değiştirebilir.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

İşte A Spor'un duyurduğu o isim...

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

F.BAHÇE'DEN MOISE KEAN BOMBASI!

Fenerbahçe, Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Moise Kean'i kadrosuna katmak için devreye girdi.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

Sarı lacivertlilerin İtalya'da mutsuz olan 23 yaşındaki santrforu 6 aylığına kiralamak istediği iddia edildi.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

Juventus'un ise bu sezon 11 maça çıkan ancak gol ya da asist katkısı sunamayan Kean'i göndermeye sıcak baktığı aktarıldı.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

Fenerbahçe'nin bu hamleyle birlikte taraftarları sezonun ikinci yarısı için havaya sokmayı planladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

Sarı lacivertliler ayrıca önemli bir golcüyü de takıma kazandırmış olacak.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

Yönetimin İtalyan golcü için 2 milyon Euro'luk bir kiralama teklifi sunacağı ifade edildi.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

Transferin henüz pişme aşamasında olduğu ve somut gelişmelerin önümüzdeki günlerde yaşanacağı iddia edildi.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

Juventus, Moise Kean'i sezon başında Everton'dan 30 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan genç golcünün, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

1.83 boyundaki forvet kariyerinde PSG ve Hellas Verona gibi takımlarda da boy göstermişti.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi

İtalya Milli Takım'ında ise 15 karşılaşmada ter döken Kean, 4 gol kaydetti.

Fenerbahçe’den hezimeti unutturacak transfer! Galatasaray’ın gözdesine kanca: Mosie Kean hamlesi
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