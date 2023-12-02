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Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer! Anlaşma sağlandı

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı. Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertli yönetim kadrodan ayrılacak ve katılacak isimleri netleştirdi. King için İngiliz kulübüyle anlaşan Fenerbahçe, yerine transfer edilecek kanat oyuncusunu belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 16:45 Güncelleme 02 Aralık 2023, 16:45
Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Anlaşma sağlandı

Nordsjaelland mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Anlaşma sağlandı

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertliler kadroda önemli değişikliklere gidiyor.

Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Anlaşma sağlandı

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte eksik bölgelere takviye yapmak isteyen sarı lacivertli kurmaylar kadrodan ayrılacak isimleri belirledi.

Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Anlaşma sağlandı

Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılacak oyunculardan biri de Joshua King...

Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Anlaşma sağlandı

İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen Norveçli yıldız oyuncu beklentilerin altında kaldı.

Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Anlaşma sağlandı

Bu sezon 10 maçta görev alan King, 4 gol katkısı sağladı.

Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Anlaşma sağlandı

Kartal'ın ayrılığına onay verdiği oyuncunun piyasa değeri ise 4.1 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Anlaşma sağlandı

Norveçli yıldız için sarı lacivertliler İngiliz ekiplerinden Sheffield United'la anlaştığı iddia edildi.

Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Anlaşma sağlandı

Sarı lacivertliler takımdan ayrılacak isimlerin boşluklarını ocak ayında doldurmayı planlıyor.

Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'nin transferde ana hedefi stoper ve ön libero olsa da sol kanat takviyesinin de gündeme gelebileceği aktarıldı.

Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Anlaşma sağlandı

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

King'in yerine Quincy Promes'in alınacağı iddia edildi.

Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu için Spartak Moskova'yla görüşmeye başladığı da belirtildi.

Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Anlaşma sağlandı

Bu sezon 19 maçta görev alan 31 yaşındaki kanat oyuncusu 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Anlaşma sağlandı

Sağ ve sol kanatta görev yapan Surinam asıllı Hollandalı futbolcunun piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Anlaşma sağlandı

Promes'in Spartak Moskova ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer! Anlaşma sağlandı
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