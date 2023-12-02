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Fenerbahçe'de Fred'in son durumu belli oldu! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'de sakat futbolcuların çokluğu can sıkıyor. Özellikle Djiku ve Fred'in yokluğu takımı oldukça etkiledi. Kanarya'da takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı yıldızın son durumu da belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 12:36 Güncelleme 02 Aralık 2023, 12:40
Fenerbahçe’de Fred’in son durumu belli oldu! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Nordsjaelland ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe’de Fred’in son durumu belli oldu! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Temsilcimiz 6-1'lik skorla ağır bir mağlubiyet alırken grupta 3. sıraya geriledi.

Fenerbahçe’de Fred’in son durumu belli oldu! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Avrupa'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe yeniden rotasını Süper Lig'e çevirdi.

Fenerbahçe’de Fred’in son durumu belli oldu! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile liderlik kapışması yapan Fenerbahçe, 14. haftada Sivasspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe’de Fred’in son durumu belli oldu! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Sakatlıklar yüzünden stoper hattında genç Yusuf ve İsmail Yüksek'e şans veren tecrübeli çalıştırıcı Sivasspor maçı öncesi büyük endişi duyuyor.

Fenerbahçe’de Fred’in son durumu belli oldu! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Fred, Becao ve Djiku'nun sakatlıkları sonrası düşüşe geçen sarı lacivertlilerde sakatlıkların son durumu merak ediliyor.

Fenerbahçe’de Fred’in son durumu belli oldu! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin Pendikspor'la oynadığı maçta sakatlanan Fred'in milli arada takıma dönmesi bekleniyordu.

Fenerbahçe’de Fred’in son durumu belli oldu! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Ancak beklenen olmadı. Brezilyalı oyuncu, Karagümrük ve Nordsjaelland maçlarında forma giyemedi.

Fenerbahçe’de Fred’in son durumu belli oldu! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Sambacı her ne kadar topla çalışmalara başlasa da fizik olarak henüz hazır hale gelemedi.

Fenerbahçe’de Fred’in son durumu belli oldu! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Sivasspor maçında da Fred'in oynama ihtimali %50...

Fenerbahçe’de Fred’in son durumu belli oldu! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Teknik direktör İsmail Kartal da sağlık heyetinden gelecek rapora göre oyuncusuna şans verecek.

Fenerbahçe’de Fred’in son durumu belli oldu! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Tecrübeli yıldız sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Fenerbahçe’de Fred’in son durumu belli oldu! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin orta sahasında önemli bir görev üstlenen Fred, bu sezon 13 maçta forma giydi.

Fenerbahçe’de Fred’in son durumu belli oldu! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Brezilyalı yıldız 4 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’de Fred’in son durumu belli oldu! Sivasspor maçında oynayacak mı?

Fred'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Fred'in sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon yer alıyor.

Fenerbahçe’de Fred’in son durumu belli oldu! Sivasspor maçında oynayacak mı?
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