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Pendikspor'dan Filistinli çocuklara destek: Yüzlerine kırmızı boya sürerek çıktılar

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Gazze'ye bebek, çocuk, kadın ve yaşlı demeden binlerce sivili katletti. Katliama duyarsız kalmayan Pendikspor futbolcuları, Galatasaray maçına Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla yüzlerine kırmızı boya sürerek çıktı.

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 20:42 Güncelleme 02 Aralık 2023, 20:51
Pendikspor’dan Filistinli çocuklara destek: Yüzlerine kırmızı boya sürerek çıktılar

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.

Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, çocuk,i kadın, sivil demeden 15 bin Filsitinliyi katletti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor'un evinde Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada, Filistin'e saldıran İsrail'e tepki göstermek amacıyla kırmızı-beyazlı futbolcular yüzlerini boyadı.

Müsabakaya yüzlerine kırmızı boya sürerek çıkan futbolcular hayatını kaybeden Filistinli çocuklara dikkat çekti.

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