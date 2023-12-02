Beşiktaş, Konferans Ligi’nde aldığı sonuçla taraftarlarını bir kez daha üzdü

Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin aldığı sonuçlar yüzümüzü kızarttı. Beşiktaş , Kasım ayının son gününde Belçika ekibi Club Brugge'a 5-0 kaybetti. Avrupa'ya veda eden Siyah-Beyazlılar, Konferans Ligi'nde aldığı kötü sonuçla taraftarlarını bir kez daha üzdü.

Kartal'ın 5 yediği Club Brugge'ta 2 gol atan 22 yaşındaki Brezilyalı forvet Igor Thiago, yıllık 1 milyon Euro'ya oynuyor. Kupadaki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Danimarka ekibi Nordsjaelland'a 6-1'lik skorla teslim oldu. Nordsjaelland'ta iki gol atarak maçın yıldızı olan Benjamin Nygren kulübünden yıllık 300 bin Euro kazanıyor. İki dev kulübümüz yüksek maaşlı bütçelere rağmen kendilerinden daha düşük bütçeli takımlardan fark yiyerek şaşırttı. İki takımın toplamda 11 gol yemesi sosyal medyada da çok tartışıldı.