Şok eden Nelsson iddiası: Okan Buruk, Manchester United’a karşı oynatmak istedi ama...

ORSİC 4 AY SONRA İDMANA ÇIKTI Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Mislav Orsic, ilk yurt dışı kampında sakatlık yaşamıştı. Bu sakatlık sonrası çapraz bağ ameliyatı olan Hırvat golcü, ülkesindeki tedavi sürecinin ardından 4 ay sonra Trabzon'a geldi. Burada da sağlık taramasından geçen Mislav Orsic, dün sabah antrenmanında takım arkadaşlarıyla görüştükten, ilk antrenmanına çıktı. Orsic antrenmanda takımdan ayrı koşu yaptı.

SENEYE SÜPER LİG'E PLAY-OFF GELİYOR

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon yenilenecek yayın ihalesinde gelirleri yükseltmek için çalışan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) flaş bir açıklama yaptı. TFF, 29 Kasım'da yayın ihalesi konusunda HyperCube şirketi ile görüştüklerini, dün ise Kulüpler Birliği ile toplantı yaptıklarını bildirdi. Buna göre; gelecek sezondan başlamak üzere içinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımının Kulüpler Birliği'ne önerildiği belirtildi. TFF, yayın ihalesinin hak ettiği değeri görme amacıyla yeni modelin ve ihale paketlerinin detaylarını kulüplere aktardığını ve sonucunu paylaşacağını ifade etti.

ASLAN'DA MADUEKE SESLERİ

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz medyasından The Telegraph'ın haberine göre Cimbom, Chelsea'de forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Noni Madueke'nin peşinde. Sarı-Kırmızılı kulüp, genç yıldız için düğmeye bastı. Oyuncu, Devler Ligi'nde forma giymek istiyor. Bu açıdan Galatasaray yıldız oyuncu için cazip bir kulüp hale geliyor. Noni Madueke bu sezon beklediği forma şansını bulamadı. 21 yaşındaki oyuncu 8 maçta sadece 203 dakika oynayabildi. İngiliz futbolcu bu maçlarda 1 gol kaydetti. İNGİLİZ futbolcunun bonservis değeri 30 milyon Euro olarak biliniyor.



MİLLİLER 37. SIRAYA YÜKSELDİ

A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın açıkladığı kasım ayı dünya sıralamasında 37. sıraya yükseldi. Sıralamada 1855 puanla Arjantin zirvede yer aldı. Fransa 1845 puanla 2. ve İngiltere 1800 puanla 3. sırada bulunuyor.



ALPEREN'İN 22 SAYISI YETMEDİ

NBA'de Batı Konferansı'nda Rockets, Alperen Şengün'ün Denver Nuggets karşısında, 22 sayı 7 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ile oynadığı maçı 10 sayı farkla kaybetti. Nuggets'ta Jokic 32 sayı attı.



HATAYSPOR-ANTALYASPOR

Süper Lig'de 14. hafta bugün oynanacak 2 maçla start alacak. Saat 20.00'de başlayacak maçta Hatay evinde Antalya'yı konuk edecek. Aynı saatte başlayacak maçta ise Karagümrük, İstanbul ile mücadele edecek



EFES'İN KIZILYILDIZ SINAVI

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında bugün Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak. Stark Arena'da oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Efes, son maçında Partizan'ı mağlup etmişti.