Şok eden Nelsson iddiası: Okan Buruk, Manchester United’a karşı oynatmak istedi ama...

Galatasaray'da son dönemlerde isteksiz tavırlarıyla dikkat çeken Victor Nelsson ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, Danimarkalı stoperi Manchester United maçında ilk 11'de oynatmak istedi.
Kritik maçın son antrenmanında ilk 11'de denedi. Ancak davranışlarından rahatsız olduğu için Manchester United maçında yedeğe çekti. Okan hoca, karşılaşmanın 83. dakikasında yıldız futbolcuyu oyuna aldı. Galatasaray Yönetimi'nin devre arasında Nelsson'a gelecek transfer tekliflerini değerlendirmesi bekleniyor.
7 TAKIMA 3 PUAN SİLME CEZASI
TFF Kulüp Lisans Kurulu, verilen süreler içerisinde eksiklikleri tamamlamayan kulüplere 3'er puan silme cezası verdi. Trendyol Süper Lig temsilcisi Kayserispor ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, Giresunspor, Erzurumspor ile TFF 2. Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor kulüplerine 3'er puan tenzili cezası verdi.
2023-2024 sezonu Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Süreci'nin tamamlandığı bildirildi. En üst 3 ligde yer alan kulüplerden 12'sinin UEFA, 64'ünün ise Ulusal Lisans aldığı açıklandı. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yer alan kulüplerden 6'sının UEFA Lisansı aldığı ifade edildi. Bu cezayla 13 haftada 23 puan toplayan Kayseri, 20 puana düştü.