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Şok eden Nelsson iddiası: Okan Buruk, Manchester United’a karşı oynatmak istedi ama...

Okan Buruk, Danimarkalı stoperi Manchester United’a karşı oynatmak istedi ancak tavırlarından rahatsız olunca yedeğe çekti. İşte sizler için derlediğimiz 1 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Aralık 2023 Güncelleme 01 Aralık 2023, 06:59
Şok eden Nelsson iddiası: Okan Buruk, Manchester United’a karşı oynatmak istedi ama...

Galatasaray'da son dönemlerde isteksiz tavırlarıyla dikkat çeken Victor Nelsson ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, Danimarkalı stoperi Manchester United maçında ilk 11'de oynatmak istedi.

Kritik maçın son antrenmanında ilk 11'de denedi. Ancak davranışlarından rahatsız olduğu için Manchester United maçında yedeğe çekti. Okan hoca, karşılaşmanın 83. dakikasında yıldız futbolcuyu oyuna aldı. Galatasaray Yönetimi'nin devre arasında Nelsson'a gelecek transfer tekliflerini değerlendirmesi bekleniyor.



7 TAKIMA 3 PUAN SİLME CEZASI
TFF Kulüp Lisans Kurulu, verilen süreler içerisinde eksiklikleri tamamlamayan kulüplere 3'er puan silme cezası verdi. Trendyol Süper Lig temsilcisi Kayserispor ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, Giresunspor, Erzurumspor ile TFF 2. Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor kulüplerine 3'er puan tenzili cezası verdi.

2023-2024 sezonu Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Süreci'nin tamamlandığı bildirildi. En üst 3 ligde yer alan kulüplerden 12'sinin UEFA, 64'ünün ise Ulusal Lisans aldığı açıklandı. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yer alan kulüplerden 6'sının UEFA Lisansı aldığı ifade edildi. Bu cezayla 13 haftada 23 puan toplayan Kayseri, 20 puana düştü.

PSG VE CHELSEA İLE İŞBİRLİĞİMİZ VAR
Siyah-Beyazlılar'ı yönetmeye aday isimlerden Hasan Arat, İngiliz devi Chelsea ve Fransız kulübü Paris Saint Germain ile işbirliği içinde olduklarını söyledi. TRT Spor'a konuşan Arat, "Göreve gelirsek, iş dünyası ile Beşiktaş barışacak. Nefes almadan çalışıyor ve güçlü şekilde geliyoruz. Transferlere hazırız. PSG ve Chelsea ile işbirliği yapacağız. Üçüncü bir kulübü daha açıklayacağız. Beşiktaş ile işbirliğine hazırlar" dedi. Arat, diğer sporlarda da dengeleri değiştireceklerini vurguladı.

ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM
Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Fountas, Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak istediğini belirterek, "Ben daha önce hiç şampiyonluk yaşamadım bu nedenle şampiyonluk yaşamak istiyorum. İki yıl önce yaşanan şampiyonluğu unutmuyorum" dedi. Trabzon'u sevdiğini ifade eden Fountas, şöyle devam etti: "Futbolcu olarak bazen basit olana, sakinliğe de ihtiyaç duyarsınız. Çok fazla insan değil, çok araba ve trafik değil, bunun gibi. Fakat Trabzon'u seviyorum. Şehre geldiğimde burayı çok sevdim ve neden bilmem ama burada 5 yıl, 10 yıl kalabilirim."



ORSİC 4 AY SONRA İDMANA ÇIKTI
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Mislav Orsic, ilk yurt dışı kampında sakatlık yaşamıştı. Bu sakatlık sonrası çapraz bağ ameliyatı olan Hırvat golcü, ülkesindeki tedavi sürecinin ardından 4 ay sonra Trabzon'a geldi. Burada da sağlık taramasından geçen Mislav Orsic, dün sabah antrenmanında takım arkadaşlarıyla görüştükten, ilk antrenmanına çıktı. Orsic antrenmanda takımdan ayrı koşu yaptı.



FENERBAHÇE'DEN YÜZDE 100 ZAFER
THY EuroLeague'in 11. haftasında F.Bahçe Beko, R. Madrid'e bu sezon 11. maçında ilk yenilgisini tattırdı. İlk 3 periyodu geride bitiren Sarı Kanarya, normal süreyi Clyburn'ün üçlüğüyle 87-87 bitirip maçı uzatmaya taşıdı. 98-99 gerideyken yaptığı hücum presle topu kazanan F.Bahçe, Madar'ın basketiyle maçı 100-99 kazandı ve 6. galibiyetini aldı.

SENEYE SÜPER LİG'E PLAY-OFF GELİYOR
Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon yenilenecek yayın ihalesinde gelirleri yükseltmek için çalışan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) flaş bir açıklama yaptı. TFF, 29 Kasım'da yayın ihalesi konusunda HyperCube şirketi ile görüştüklerini, dün ise Kulüpler Birliği ile toplantı yaptıklarını bildirdi. Buna göre; gelecek sezondan başlamak üzere içinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımının Kulüpler Birliği'ne önerildiği belirtildi. TFF, yayın ihalesinin hak ettiği değeri görme amacıyla yeni modelin ve ihale paketlerinin detaylarını kulüplere aktardığını ve sonucunu paylaşacağını ifade etti.

ASLAN'DA MADUEKE SESLERİ
Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz medyasından The Telegraph'ın haberine göre Cimbom, Chelsea'de forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Noni Madueke'nin peşinde. Sarı-Kırmızılı kulüp, genç yıldız için düğmeye bastı. Oyuncu, Devler Ligi'nde forma giymek istiyor. Bu açıdan Galatasaray yıldız oyuncu için cazip bir kulüp hale geliyor. Noni Madueke bu sezon beklediği forma şansını bulamadı. 21 yaşındaki oyuncu 8 maçta sadece 203 dakika oynayabildi. İngiliz futbolcu bu maçlarda 1 gol kaydetti. İNGİLİZ futbolcunun bonservis değeri 30 milyon Euro olarak biliniyor.

MİLLİLER 37. SIRAYA YÜKSELDİ
A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın açıkladığı kasım ayı dünya sıralamasında 37. sıraya yükseldi. Sıralamada 1855 puanla Arjantin zirvede yer aldı. Fransa 1845 puanla 2. ve İngiltere 1800 puanla 3. sırada bulunuyor.

ALPEREN'İN 22 SAYISI YETMEDİ
NBA'de Batı Konferansı'nda Rockets, Alperen Şengün'ün Denver Nuggets karşısında, 22 sayı 7 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ile oynadığı maçı 10 sayı farkla kaybetti. Nuggets'ta Jokic 32 sayı attı.

HATAYSPOR-ANTALYASPOR
Süper Lig'de 14. hafta bugün oynanacak 2 maçla start alacak. Saat 20.00'de başlayacak maçta Hatay evinde Antalya'yı konuk edecek. Aynı saatte başlayacak maçta ise Karagümrük, İstanbul ile mücadele edecek

EFES'İN KIZILYILDIZ SINAVI
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında bugün Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak. Stark Arena'da oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Efes, son maçında Partizan'ı mağlup etmişti.

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