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Galatasaray'a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar devre arasında takımı daha da güçlendirmek isterken, İngiliz basını sürpriz transfer gelişmesini duyurdu. Buna göre Aslan, stiliyle Zaha'ya benzetilen o ismi kadrosuna katacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 19:40 Güncelleme 30 Kasım 2023, 19:40
Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Galatasaray evinde konuk ettiği Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Sarı-kırmızılı ekipte golleri Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Cimbom'un Faslı yıldızı Ziyech gösterdiği performansla maçın oyuncusu oldu.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Aslan aldığı 1 puanla İngiliz ekibinin işini zorlaştırdı.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Grubun diğer maçında ise Bayern Münih ile Kopenhag 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Bu sonucun ardından son maçlar öncesi grup kızıştı.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Galatasaray, Kopenhag'ı deplasmanda mağlup ettiği takdirde adını son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Diğer yandan Okan Buruk'un öğrencileri ligde de iyi gidişatını sürdürüyor.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin averajla gerisinde bulunuyor.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Galarasaray, sezon sonunda ligde 24. şampiyonluğu kazanmayı hedefliyor.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Cimbom yaz transfer döneminde yaptığı yatırımları da almış olacak.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Sarı-kırmızılı ekipte diğer yandan transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Cimbom, grup aşamasını geçip yoluna devam etmek isterken, devre arasında da kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Aslan'da bazı isimlerle yolların ayrılması beklenirken önemli takviyelerin de yapılması bekleniyor.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Teknik direktör Okan Buruk'un, yönetim ile görüşüp takviye istediği biliniyor.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Buruk, hücum hattındaki rotasyonun artırılması talebinde bulundu.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda düğmeye basıldı.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken birçok oyuncunun adı Galatasaray ile anılıyor.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Aslan'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Telegraph'ın yaptığı haberde Chelsea'de forma giyen birçok isim takımdan ayrılabilir.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Bu oyunculardan birisi ise Noni Madueke.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Haberde İngiliz yıldızın kendi geleceğini düşündüğü için takımdan ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Sarı-kırmızılı ekip ise 21 yaşındaki oyuncu için düğmeye bastı.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Oyuncu, Devler Ligi'nde forma giymek istiyor.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Bu açıdan Galatasaray, yıldız oyuncu için cazip bir kulüp haline geliyor.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Noni Madueke bu sezon beklediği forma şansını bulamadı.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

21 yaşındaki oyuncu 8 maçta sadece 203 dakika oynayabildi.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

İngiliz futbolcu bu mücadelelerde 1 gol kaydetti.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Madueke'nin bonservis değeri ise 30 milyon euro olarak biliniyor.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Yıldız oyuncu, PSV Eindhoven'den Londra ekibine transfer olmuştu.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Chelsea, Maudeke için 35 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke

Oyuncunun sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.

Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu: Noni Madueke
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