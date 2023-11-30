Galatasaray’a bir Zaha daha! İngilizler duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.
Cimbom'un Faslı yıldızı Ziyech gösterdiği performansla maçın oyuncusu oldu.
Aslan aldığı 1 puanla İngiliz ekibinin işini zorlaştırdı.
Grubun diğer maçında ise Bayern Münih ile Kopenhag 0-0 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından son maçlar öncesi grup kızıştı.
Galatasaray, Kopenhag'ı deplasmanda mağlup ettiği takdirde adını son 16 turuna yazdıracak.
Diğer yandan Okan Buruk'un öğrencileri ligde de iyi gidişatını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin averajla gerisinde bulunuyor.
Galarasaray, sezon sonunda ligde 24. şampiyonluğu kazanmayı hedefliyor.
Cimbom yaz transfer döneminde yaptığı yatırımları da almış olacak.
Sarı-kırmızılı ekipte diğer yandan transfer çalışmaları sürüyor.
Cimbom, grup aşamasını geçip yoluna devam etmek isterken, devre arasında da kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Aslan'da bazı isimlerle yolların ayrılması beklenirken önemli takviyelerin de yapılması bekleniyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un, yönetim ile görüşüp takviye istediği biliniyor.
Buruk, hücum hattındaki rotasyonun artırılması talebinde bulundu.
Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda düğmeye basıldı.
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken birçok oyuncunun adı Galatasaray ile anılıyor.
Aslan'da transfer rotası İngiltere'ye çevrildi.
Telegraph'ın yaptığı haberde Chelsea'de forma giyen birçok isim takımdan ayrılabilir.
Bu oyunculardan birisi ise Noni Madueke.
Haberde İngiliz yıldızın kendi geleceğini düşündüğü için takımdan ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.
Sarı-kırmızılı ekip ise 21 yaşındaki oyuncu için düğmeye bastı.
Oyuncu, Devler Ligi'nde forma giymek istiyor.
Bu açıdan Galatasaray, yıldız oyuncu için cazip bir kulüp haline geliyor.
Noni Madueke bu sezon beklediği forma şansını bulamadı.
21 yaşındaki oyuncu 8 maçta sadece 203 dakika oynayabildi.
İngiliz futbolcu bu mücadelelerde 1 gol kaydetti.
Madueke'nin bonservis değeri ise 30 milyon euro olarak biliniyor.
Yıldız oyuncu, PSV Eindhoven'den Londra ekibine transfer olmuştu.
Chelsea, Maudeke için 35 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
Oyuncunun sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.