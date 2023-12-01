Finallerin takımı Galatasaray! 1999-2000’den bu yana 7 final niteliğinde maça çıktı

Galatasaray Devler Ligi'ndeki son maçında Manchester United ile 3-3 berabere kalarak tur umudunu Kopenhag ile oynayacağı son maça bıraktı. Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi'nde 1999-2000 sezonundan bu yana final niteliğinde 7 maça çıktı.

Son maç ya da kazanılması gereken maçların 7'sinden 5'ini kazandı. 1 kez berabere kaldı. Sadece 1 kez kaybetti. O da Barcelona'ya karşı... Cimbom, UEFA Kupası'nı aldığı sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Milan'ı 3-2 yenerek grubunu 3. tamamlamış ve sonrasında UEFA Kupası'nı elde etmişti.