Finallerin takımı Galatasaray! 1999-2000’den bu yana 7 final niteliğinde maça çıktı

Galatasaray Devler Ligi'ndeki son maçında Manchester United ile 3-3 berabere kalarak tur umudunu Kopenhag ile oynayacağı son maça bıraktı. Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi'nde 1999-2000 sezonundan bu yana final niteliğinde 7 maça çıktı.
Galatasaray Devler Ligi'ndeki son maçında Manchester United ile 3-3 berabere kalarak tur umudunu Kopenhag ile oynayacağı son maça bıraktı. Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi'nde 1999-2000 sezonundan bu yana final niteliğinde 7 maça çıktı.
Son maç ya da kazanılması gereken maçların 7'sinden 5'ini kazandı. 1 kez berabere kaldı. Sadece 1 kez kaybetti. O da Barcelona'ya karşı... Cimbom, UEFA Kupası'nı aldığı sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Milan'ı 3-2 yenerek grubunu 3. tamamlamış ve sonrasında UEFA Kupası'nı elde etmişti.
Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçları çok iyi oynayan ve başarılı sonuçlar alan Sarı-Kırmızılılar, bu sezonki son maçında Kopenhag'ı da yenerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. G.Saray'ın son maçını oynayacağı Parken Stadı da ayrı bir öneme sahip. Cimbom, 2000 yılında Kopenhag'ın stadı Parken'de Arsenal'i yenerek Avrupa'da ilk kupasını kazanmıştı. Aslan, 23 yıl sonra yine aynı statta final niteliğinde bir maça çıkacak.