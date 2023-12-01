Fenerbahçe’den kötü performans! Nordsjaelland’dan yarım düzine gol yiyen Sarı- Lacivertliler, liderliği kaybetti

TARAFTARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal dün gece yaşanan ağır yenilginin ardından açıklamalarda bulundu. Hiç beklemedikleri bir skorla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Kartal, "Hiç beklemediğimiz bir skorla karşı karşıya kaldık. Böyle bir skor için tüm taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Konuşacak çok bir şey yok. Çok üzgünüz. İstanbul'da Spartak Trnava'yı yenerek gruptan çıkacağız. Taraftarlarımız bunu bilsin. Konuşacak, söyleyecek çok bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı basın toplantısını bu sözlerle terk ederken oldukça üzgündü.