PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den kötü performans! Nordsjaelland’dan yarım düzine gol yiyen Sarı- Lacivertliler, liderliği kaybetti

Danimarka Ligi’nde 5. sırada yer alan Nordsjaelland’dan yarım düzine gol yiyen Sarı- Lacivertliler, liderliği kaybetti. Son maçı kazanırsa turlayacak. F.Bahçe'de Dusan Tadic, "Fenerbahçe takımı böyle bir sonucu hak etmez. Özür diliyoruz. Kötü bir yenilgi yaşadık" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Aralık 2023 Güncelleme 01 Aralık 2023, 06:59
Fenerbahçe’den kötü performans! Nordsjaelland’dan yarım düzine gol yiyen Sarı- Lacivertliler, liderliği kaybetti

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 5. haftasında zorlu Nordsjaelland deplasmanında ağır bir hezimet yaşadı. 21'de kullanılan kornerde ön direkte Tverskov'un kafa vuruşunda, altıpas içinde meşin yuvarlağa ayak koyan Hey topu filelerle buluşturdu: 1-0. 25'te Diomande'den pası alan Svensson gelişine vurdu: 2-0. 43'te Szymanski, Batshuayi'yi gördü. Belçikalı, plase bir vuruşla kalecinin solundan topu filelere yolladı: 2-1.

1 GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
55'te Benjamin Nygren savunma arkasına hızlı koşuda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu çıkardı, top Livakovic'in üstünden ağlara gitti: 3-1. 59'da Batshuayi'nin attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. 66. dakikada savunmayı eksik yakalayan Andreas Schjelderup sağ kanattan gelip vurdu. Livakovic'ten dönen topu Rasmussen tamamladı: 4-1. 75'te orta alandan ceza sahasına hızlı giren Benjamin Nygren skoru 5-1 yaptı. 85'te son çizgiden içeriye sert çevrilen topta Nygren kale önünde tek vuruşla topu ağlara yolladı: 6-1. Liderliği kaybeden F.Bahçe, son maçta Trnava'yı yenerse gruptan çıkacak.

İSMAİL MECBUREN STOPER
Fenerbahçe sakatlıklar nedeniyle savunma bölgesinde yine rotasyona gitti. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle son maçlarda savunma tandeminde yer alan Jayden Oosterwolde'yi kendi bölgesinde oynatan teknik direktör İsmail Kartal, stoperde ise Yusuf Akçiçekİsmail Yüksek ikilisine şans verdi. Fatih Karagümrük karşısında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Osayi-Samuel ise, Danimarka deplasmanında 11'de değerlendirildi.

TARAFTARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal dün gece yaşanan ağır yenilginin ardından açıklamalarda bulundu. Hiç beklemedikleri bir skorla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Kartal, "Hiç beklemediğimiz bir skorla karşı karşıya kaldık. Böyle bir skor için tüm taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Konuşacak çok bir şey yok. Çok üzgünüz. İstanbul'da Spartak Trnava'yı yenerek gruptan çıkacağız. Taraftarlarımız bunu bilsin. Konuşacak, söyleyecek çok bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı basın toplantısını bu sözlerle terk ederken oldukça üzgündü.

CENGİZ 13 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Cengiz Ünder, 13 resmi maçın ardından ilk 11'de sahaya çıktı. Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor karşılaşmasının hemen başında sakatlanarak beşinci dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakan Cengiz Ünder, 14 maç sonra ilk 11'e döndü.

KAR YOK AMA SICAKLIK EKSİ 5
Gündüz etkili olan kar yağışı, akşam dururken, mücadelenin oynanacağı Right to Dream Park'ın sentetik zemini de maç öncesinde temizlendi. Karşılaşma sırasında hava sıcaklığı eksi 5 dereceyi bulurken, maç öncesinde saha sulandı.

KÖTÜ BİR YENİLGİ
F.Bahçe'de Dusan Tadic, "Fenerbahçe takımı böyle bir sonucu hak etmez. Özür diliyoruz. Kötü bir yenilgi yaşadık" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’de insani ara 3. kez uzatıldı! İsrail ve Hamas 8. günde ’geçiçi ateşkes’te mutabık kaldı
S&P Türkiye’nin kredi not görünümünü durağandan pozitife çevirdi
Google Kanada’ya 74 milyon $ ödeyecek! Türkiye için de vakit geldi... AK Parti’den Yasayı çıkaracağız mesajı
SON DAKİKA