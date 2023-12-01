Fenerbahçe’den kötü performans! Nordsjaelland’dan yarım düzine gol yiyen Sarı- Lacivertliler, liderliği kaybetti

TARAFTARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal dün gece yaşanan ağır yenilginin ardından açıklamalarda bulundu. Hiç beklemedikleri bir skorla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Kartal, "Hiç beklemediğimiz bir skorla karşı karşıya kaldık. Böyle bir skor için tüm taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Konuşacak çok bir şey yok. Çok üzgünüz. İstanbul'da Spartak Trnava'yı yenerek gruptan çıkacağız. Taraftarlarımız bunu bilsin. Konuşacak, söyleyecek çok bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı basın toplantısını bu sözlerle terk ederken oldukça üzgündü.
CENGİZ 13 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Cengiz Ünder, 13 resmi maçın ardından ilk 11'de sahaya çıktı. Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor karşılaşmasının hemen başında sakatlanarak beşinci dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakan Cengiz Ünder, 14 maç sonra ilk 11'e döndü.
KAR YOK AMA SICAKLIK EKSİ 5
Gündüz etkili olan kar yağışı, akşam dururken, mücadelenin oynanacağı Right to Dream Park'ın sentetik zemini de maç öncesinde temizlendi. Karşılaşma sırasında hava sıcaklığı eksi 5 dereceyi bulurken, maç öncesinde saha sulandı.
KÖTÜ BİR YENİLGİ
F.Bahçe'de Dusan Tadic, "Fenerbahçe takımı böyle bir sonucu hak etmez. Özür diliyoruz. Kötü bir yenilgi yaşadık" dedi.