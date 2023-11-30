Beşiktaş Club Brugge’a farklı kaybetti! Taraftardan şok tepki geldi

TARAFTARLARDAN ŞOK TEPKİ!



İkinci yarının ilk 5 dakikasında kalesinde 2 gol gören Beşiktaş, 4 farklı geriye düştü. Bu skorun ardından Beşiktaş taraftarları uzun süre 'Formayı çıkarın çıplak oynayın' tezahüratları yaptı ve futbolculara protestoda bulundu.





ÇALIMBAY'IN İLK YENİLGİSİ



Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yerine göreve gelen ve bu sezon siyah beyazlıların 3. teknik direktörü olan Rıza Çalımbay ilk yenilgisini aldı. Tecrübeli teknik adam daha önce ligde çıktığı iki maçtan 3 puanla ayrılmayı başarmıştı.

CENK TOSUN ISLIKLANDI!



Maçın 64. dakikasında kenara gelen ve yerini Semih'e bırakan Cenk Tosun, taraftarların ıslığına maruz kaldı.

ABOUBAKAR 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE Beşiktaş'ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile deplasmanda oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan Aboubakar, sakatlığı nedeniyle 4 karşılaşmanın kadrosunda yer alamamıştı. Vincent Aboubakar, siyah-beyazlıların son oynadığı Yılport Samsunspor mücadelesinde ise ikinci yarıda forma giymişti.

ONUR BULUT ZORUNLU OLARAK STOPERDE Beşiktaş'ta sağ kanat oyuncusu Onur Bulut, Club Brugge maçında stoperde görev yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, savunmanın ortasında forma giyen oyuncuların çoğunun yokluğu nedeniyle 29 yaşındaki futbolcuyu bu mevkide tercih etmek zorunda kaldı. Onur Bulut, bu sezon bazı karşılaşmalarda sol kanatta da görev almıştı. Çalımbay, orta sahada ve sol kanatta forma giyen Tayfur Bingöl'ü ise sağ bekte tercih etti.