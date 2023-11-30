PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş Club Brugge'a farklı kaybetti! Taraftardan şok tepki geldi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam etti. Daha önce gruptan çıkamaması kesinleşen temsilcimiz Beşiktaş sahasında Club Brugge'u konuk etti. Siyah beyazlılar sahadan farklı mağlup ayrılırken taraftarlardan şok bir tepki geldi. İşte maçta yaşananlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 19:34 Güncelleme 30 Kasım 2023, 22:36
Beşiktaş Club Brugge’a farklı kaybetti! Taraftardan şok tepki geldi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam etti. Dördüncü maçlar sonunda gruptan çıkamaması kesinleşen temsilcimiz Beşiktaş sahasında Club Brugge'u konuk etti. Siyah beyazlılar, gruptaki tek puanını aldığı rakibi karşısında ikinci maçtan farklı mağlup ayrıldı.

Beşiktaş Club Brugge’a farklı kaybetti!

5-0 sona eren maçta Club Brugge'un golleri Nielsen, Thiago (2), Olsen ve Onyedika'dan geldi.

Beşiktaş Club Brugge’a farklı kaybetti!

Bu sonucun ardından Beşiktaş 1 puanla son sırada kalırken, Club Brugge 13 puanla liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş Club Brugge’a farklı kaybetti!

TARAFTARLARDAN ŞOK TEPKİ!

İkinci yarının ilk 5 dakikasında kalesinde 2 gol gören Beşiktaş, 4 farklı geriye düştü. Bu skorun ardından Beşiktaş taraftarları uzun süre 'Formayı çıkarın çıplak oynayın' tezahüratları yaptı ve futbolculara protestoda bulundu.

Beşiktaş Club Brugge’a farklı kaybetti!

ÇALIMBAY'IN İLK YENİLGİSİ

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yerine göreve gelen ve bu sezon siyah beyazlıların 3. teknik direktörü olan Rıza Çalımbay ilk yenilgisini aldı. Tecrübeli teknik adam daha önce ligde çıktığı iki maçtan 3 puanla ayrılmayı başarmıştı.

Beşiktaş Club Brugge’a farklı kaybetti!

CENK TOSUN ISLIKLANDI!

Maçın 64. dakikasında kenara gelen ve yerini Semih'e bırakan Cenk Tosun, taraftarların ıslığına maruz kaldı.

Beşiktaş Club Brugge’a farklı kaybetti!

ABOUBAKAR 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile deplasmanda oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan Aboubakar, sakatlığı nedeniyle 4 karşılaşmanın kadrosunda yer alamamıştı.

Vincent Aboubakar, siyah-beyazlıların son oynadığı Yılport Samsunspor mücadelesinde ise ikinci yarıda forma giymişti.

Beşiktaş Club Brugge’a farklı kaybetti!

ONUR BULUT ZORUNLU OLARAK STOPERDE

Beşiktaş'ta sağ kanat oyuncusu Onur Bulut, Club Brugge maçında stoperde görev yaptı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, savunmanın ortasında forma giyen oyuncuların çoğunun yokluğu nedeniyle 29 yaşındaki futbolcuyu bu mevkide tercih etmek zorunda kaldı.

Onur Bulut, bu sezon bazı karşılaşmalarda sol kanatta da görev almıştı. Çalımbay, orta sahada ve sol kanatta forma giyen Tayfur Bingöl'ü ise sağ bekte tercih etti.

Beşiktaş Club Brugge’a farklı kaybetti!
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Çiçeklerle karşılandılar! Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi’ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne geldi
Terör sevici TTB merkez konseyi üyeleri ve Şebnem Korur Fincancı görevden alındı HEDEPKK ve CHP hopladı
Besa Holding
SON DAKİKA