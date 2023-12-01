Seçimin nasıl sonuçlanacağı şeklindeki soruya Serdal Adalı , "Girdiğim her iki seçimden çok daha fazla oy alacağımı düşünüyorum. Camia içinde bir teveccüh var. Yüzde vermek istemiyorum ama bu seçimi kazanırım diye umuyorum" yanıtını verdi. Başkan seçilmesi halinde Türkiye Jokey Kulübü'ndeki görevini sonlandırıp sonlandırmayacağı hakkında ise Adalı, "Bunu herkes bilir.

Konu Beşiktaş olduğu zaman ben çoğu şeyden vazgeçtim. TJK Başkanlığı'ndan da vazgeçerim kimse merak etmesin" diye konuştu. Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Beşiktaş'ın başkan adayı, "Elimize gelen isimler var. Yanılma payımızı en az indirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki sezon ise kesin çilek transferi olacak. Bu da şart" açıklamasında bulundu.

UYKUSUZ GECELER VAR

Beşiktaş'ı ayağa kaldırmak için çok çalıştıklarını söyleyen Adalı, ekibinin hummalı bir kampanya yürüttüğünü belirtti.

HOCAMIZ ÜÇ BÖLGEYE TRANSFER İSTEDİ

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam etme planları olduğunu anlatan Serdal Adalı, devre arası transfer dönemindeki planlamaları hakkında net ifadeler kullandı. Devler Ligi'nde yer almak istediklerini ve bunu bir hedef olarak belirlediklerini anlatan Adalı, "Hocamız Rıza Çalımbay, devre arası dönem için üç bölgeye transfer istiyor. Ara transferin açıldığı gün bu futbolcuları getirip Çalımbay'a teslim etme planımız var. Beşiktaş'a yakışan isimleri alacağız" dedi. Bilindiği üzere Kara Kartal'ın teknik patronu stoper, orta saha ve kanat forvet transferi talep ediyor.

GALATASARAY BORCUNU BİTİRİYOR

Ekibine çok güvendiğini ve ayakları yere sağlam şekilde basan projelere imza atacaklarını vurgulayan Serdal Adalı, ezeli rakipleri Galatasaray'dan da bazı örnekler verdi. Sarı- Kırmızılılar'ın Riva Projesi'ni hatırlatan Adalı, "Aslında bunu söylemek istemiyorum ama sağdan soldan da duyuyorum. Galatasaray, Riva'dan elde ettiği gelirlerle borcunu 1-2 seneye bitirir gibi söylemler var. Mali yapı çok önemli. Biz de yüksek gelirler elde edecek projelerle borçları düzenlemek, sona erdirmek istiyoruz. Gelecek adına da akademi gibi uzun vadeli projelerimiz de var" diye konuştu.