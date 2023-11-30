PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok konuşulacak açıklama: Alışık olduğumuz fırtına geri gelecek

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Abdullah Avcı, tabi ki doğal seçimimizdi. İki sene evvel yaptığımızı yeniden yapmak için kendisini Karadeniz’in dalgalı sularına yeniden davet ettik” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 30 Kasım TAKVİM spor haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Kasım 2023 Güncelleme 30 Kasım 2023, 07:01
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çok konuşulacak açıklama: Alışık olduğumuz fırtına geri gelecek

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Trabzonspor Dergisi'ne konuştu. Doğan, "Son 10 sezonda Türkiye'de en çok galibiyet alan, en çok puan toplayan, Trabzon'a 1 Türkiye ligi şampiyonluğu, 2 süper kupa şampiyonluğu getiren, Trabzonspor'un başında çıktığı maçların yüzde 86'sını, derbilerin yüzde 79'unu kaybetmeyen Abdullah Avcı, tabi ki doğal seçimimizdi.

İki sene evvel yaptığımızı yeniden yapmak için kendisini Karadeniz'in dalgalı sularına yeniden davet ettik" dedi. Başkan Doğan, "Görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakma ve her şeyimizle takımımızın, hocamızın, kulübümüzün yanında olma zamanı. Bunu yaptığımızda hep birlikte göreceğiz, birkaç hafta içinde şampiyonluk ruhu geri gelecek. Bu topraklarda çok yakında, alışık olduğumuz fırtına geri gelecek. Bir defa yaptık. Bir daha yapalım" şeklinde konuştu.

LİDER F.BAHÇE'NİN MAÇI ŞİMŞEK'İN
Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu. Lider F.Bahçe'nin Sivas ile oynayacağı maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

EFES'TEN DAUM HAMLESİ
Anadolu Efes, son olarak İtalyan ekibi Bertram Derthona Tortona'da forma giyen 28 yaşındaki Birleşik Amerikalı forvet Mike Daum'u kadrosuna kattı. 2.06 boyundaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

DAHA ÜRETKEN OLMALIYIZ
Çaykur Rizespor'da oynayan Benhur Keser, "Hücumda daha çok fazla üretken olmalıyız. Ofans bölgesinde daha çok pozisyona girmeliyiz. Bunun için gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM
Kariyerine Championship ekibi West Bromwich Albion'da devam eden Okay Yokuşlu, "EURO 2024'te olmak için elimden geleni yapıyorum. Sonuçta hocalarımız izliyordur, kararı onlar verir" diye konuştu.



FENER LİDERLİK AŞKINA
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe bugün deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a konuk olacak. Zorlu mücadele saat 23.00'te start alacak. Gruptaki 5. maçına çıkacak olan Sarı-Kanarya, zorlu maç öncesi 9 puanla lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe, Danimarka'dan galibiyetle ayrılması durumunda son maçlar öncesi gruptan lider çıkmayı garantileyecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Ludogorets maçında olduğu gibi savunmada yine Yusuf Akçiçek'e forma vermeyi düşündüğü belirtildi.



7 EKSİKLE DANİMARKA'DA
Sakat olan Alexander Djiku, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Fred, Zajc ve Mert Hakan Yandaş kamp kadrosuna dahil edilmedi. 3 puan hedefleyen Fenerbahçe'de ayrıca isimleri UEFA'ya listesinde yer almayan futbolculardan Samet Akaydın, Emre Mor, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz da Danimarka'ya götürülmedi.



GALİBİYET İSTİYORUZ
Nordsjaelland Teknik Direktörü Johannes Thorup, Fenerbahçe maçı ile ilgili "İyi hazırlandık ve galibiyet almak istiyoruz. İki taraf için de zor bir maç olacak. Hepimiz için güzel ve enteresan bir maç olacak. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.



ÖNCELİKLİ HEDEF 3 PUANI ALMAK!
F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nordsjaelland maçı öncesi konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Konferans Ligi'nde biz lideriz. Buraya da kazanmak için geldik. Hava şartları soğuk ama saha zemini gayet güzel. Burada maçı kazanmayı hedefliyoruz. Rakibimiz de iyi bir takım. Onların da planları var, bu planlarını tahmin ediyoruz. Yaptığımız analizlerle, nasıl oynayacağımızı çalıştık. Bunun karşılığını alarak Türkiye'ye galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Tecrübeli hoca, "Öncelikli hedef 3 puan. 3 puan alamıyorsak, en kötü 1 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. F.Bahçe için düşündüğümüz en ideal 11 ile sahaya çıkacağız. Sakatlığı olan oyuncularımızın tedavileri sürüyor. Gün gün takip ediyoruz. Şu an geri dönüşlerle ilgili bir şey söylemek için erken olur" ifadelerini kullandı.



KING'E ADA KANCASI
Fenerbahçe'nin Norveçli kanat oyuncusu Joshua King ile ilgili flaş bir tansfer iddiası öne sürüldü. İddiaya göre İngiltere Championchip ekiplerinden West Bromwich Albion'ın Fenerbahçeli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ve devre arasında 31 yaşındaki futbolcu için teklifyapacağı ifade edildi. Fenerbahçe'de az forma şansı bulan Norveçli futbolcunun da WBA'nın tekllifne sıcak baktığı öğrenildi. King'in kontratı sezon sonu sona erecek.



FENERBAHÇE'Yİ DE MAĞLUP EDERİZ
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Konferans Ligi'nde bugün oynayacakları Club Brugge maçı öncesinde basın toplantısında konuştu. Brugge maçını kazanmak istediklerini ve ligde de seri yakalamayı hedeflediklerini belirten Rıza Çalımbay, "Takımın üst üste maçlar kazanması güven tazeledi. Toparlandıkça da mutlaka seri yaparız. Taraftarlarımıza da çok güveniyoruz. Ankaragücü ve Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlar var. Taraftarlarımızın desteğiyle Fenerbahçe'yi de yeneceğimizi düşünüyorum" ifadesini kullandı.



KARTAL PRESTİJ PEŞİNDE
Beşiktaş Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında bugün Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda 20.45'te başlayacak maçı Sloven hakem David Smajc yönetecek. Grupta 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Kartal, 1 puanla son sırada. Temsilcimiz prestij mücadelesi verecek.

PELKAS'IN ROTASI EYÜP
Başakşehir forması giyen Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'a 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor talip oldu. Kulüpler arasında görüşmelerin başladığı öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon 10 maçta 1 gol üretti.

MOSCARDO İÇİN DEV KAPIŞMA
Brezilya'da Corinthians forması giyen 18 yaşındaki ön libero Gabriel Moscardo'ya Chelsea'nin yanı sıra PSG'nin de ilgi gösterdiği yazıldı. Sambacı için iki kulüp de 30 milyon Euro ödemeye hazır.

FENER'İN KONUĞU REAL
THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında bugün Fenerbahçe Beko sahasında Real Madrid ile karşılaşacak. Ülker Salonu'ndaki mücadele 20.45'te başlayacak. Kanarya, 5'er galibiyet ve mağlubiyetle 8, Real ise lider durumda.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İsrail ile Hamas arasındaki 6’ncı esir takası tamamlandı! Serbest bırakılanlar arasında Filistin’in cesur kızı Ahed Tamimi de var
CANLI TAKİP | Ateşkeste altıncı gün! Batı Şeria saldırı altında: Keskin nişancılar çocukları hedef aldı
Besa Holding
SON DAKİKA