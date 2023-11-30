Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çok konuşulacak açıklama: Alışık olduğumuz fırtına geri gelecek

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Trabzonspor Dergisi'ne konuştu. Doğan, "Son 10 sezonda Türkiye'de en çok galibiyet alan, en çok puan toplayan, Trabzon'a 1 Türkiye ligi şampiyonluğu, 2 süper kupa şampiyonluğu getiren, Trabzonspor'un başında çıktığı maçların yüzde 86'sını, derbilerin yüzde 79'unu kaybetmeyen Abdullah Avcı, tabi ki doğal seçimimizdi.

İki sene evvel yaptığımızı yeniden yapmak için kendisini Karadeniz'in dalgalı sularına yeniden davet ettik" dedi. Başkan Doğan, "Görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakma ve her şeyimizle takımımızın, hocamızın, kulübümüzün yanında olma zamanı. Bunu yaptığımızda hep birlikte göreceğiz, birkaç hafta içinde şampiyonluk ruhu geri gelecek. Bu topraklarda çok yakında, alışık olduğumuz fırtına geri gelecek. Bir defa yaptık. Bir daha yapalım" şeklinde konuştu.

LİDER F.BAHÇE'NİN MAÇI ŞİMŞEK'İN

Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu. Lider F.Bahçe'nin Sivas ile oynayacağı maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

EFES'TEN DAUM HAMLESİ

Anadolu Efes, son olarak İtalyan ekibi Bertram Derthona Tortona'da forma giyen 28 yaşındaki Birleşik Amerikalı forvet Mike Daum'u kadrosuna kattı. 2.06 boyundaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.



DAHA ÜRETKEN OLMALIYIZ

Çaykur Rizespor'da oynayan Benhur Keser, "Hücumda daha çok fazla üretken olmalıyız. Ofans bölgesinde daha çok pozisyona girmeliyiz. Bunun için gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.



ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM

Kariyerine Championship ekibi West Bromwich Albion'da devam eden Okay Yokuşlu, "EURO 2024'te olmak için elimden geleni yapıyorum. Sonuçta hocalarımız izliyordur, kararı onlar verir" diye konuştu.