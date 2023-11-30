Okan Buruk 3-3’lük Galatasaray Manchester United maçı sonrası açıklama yaptı: Övgüyü hak ediyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-3 biten Manchester United maçının ardından konuştu. Buruk, "İyi mücadele ettik. Kazanamadığımız için üzgünüz. Ama kaybetmemek de önemli.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-3 biten Manchester United maçının ardından konuştu. Buruk, "İyi mücadele ettik. Kazanamadığımız için üzgünüz. Ama kaybetmemek de önemli.
Davinson'un olmadığı senaryo bizi zorladı ama kaybetmedik" dedi. Tartışmalı pozisyonlar için konuşan Buruk, "Ofsayt pozisyonunu tam göremedik. Ama hakem performansına bakınca, United için muhteşem bir hakemdi! Faul haklarını hep rakipten yana kullandı. Baskı, topa sahip olma gibi alanlarda Premier Lig ekibine karşı iyi iş yaptığımız fikrindeyim. Övgüyü hak ediyoruz" diye konuştu. Buruk, Kopenhag mücadelesi için de "Taraftarlarımız için üzgünüz. Kopenhag'ı yenmek ve yüzümüz gülerek ayrılmak istiyoruz" dedi. Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Ziyech'i de kutladı.
ASLANTEPE'DE MUHTEŞEM ŞOV
Dün akşam Seyrantepe'de oynanan maçta G.Saray taraftarları muhteşem bir şov hazırladı. Taraftarlar, kartonlarla 3 tribünü kapsayan bir koreografi gerçekleştirdi. Doğu tribününde İngilizce 'This is Sami Yen' ve 'Welcome to hell' yazısı dikkati çekti.
İSPANYOL MAFYASI!
Galatasaray ile Manchester United arasındaki maça İspanyol hakem Jose Maria Sanchez, skandal kararlarıyla damga vurdu. 15. dakikada Cimbom penaltı bekledi. United forması giyen McTominay'in eline çarpan top sonrası Sarı-Kırmızılılar hakeme döndü. Ancak; hakem Sanchez mücadeleyi devam ettirdi. VAR'da 1 dakika süren incelemenin ardından temsilcimizin beklediği karar çıkmadı ve oyun kaldığı yerden sürdü.
43'te ise Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin golüyle 2-2'lik eşitliği yakaladı. Ancak; bu pozisyon da Icardi'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Yardımcı hakemin, Sanchez'i uyardığı pozisyon büyük tartışma yarattı. Ayrıca karşılaşmada hakem Sanchez'in takdir haklarını United'dan kullanması sebebiyle Galatasaraylı futbolcular sık sık tepki gösterdi. Sanchez ilk yarıyı da 5 saniye erken bitirdi. Maçtaki skandal kararlar sosyal medyada taraftarlar hakem Sanchez için, "İspanyol mafyası" ile "United'ın forveti Sanchez" paylaşımları yaptı.
DAVİNSON' UN YERİNE KAAN AYHAN
Okan Buruk, Davinson Sanchez'in yokluğunda stoperde Kaan Ayhan'ı tercih etti. Ayrılığı gündemde olan Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ise yedeklerde yer aldı. Nelsson, 83'te Angelino'nun yerine oyuna oyuna girdi ve son bölümde şans buldu.