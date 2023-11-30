Okan Buruk 3-3’lük Galatasaray Manchester United maçı sonrası açıklama yaptı: Övgüyü hak ediyoruz

İSPANYOL MAFYASI! Galatasaray ile Manchester United arasındaki maça İspanyol hakem Jose Maria Sanchez, skandal kararlarıyla damga vurdu. 15. dakikada Cimbom penaltı bekledi. United forması giyen McTominay'in eline çarpan top sonrası Sarı-Kırmızılılar hakeme döndü. Ancak; hakem Sanchez mücadeleyi devam ettirdi. VAR'da 1 dakika süren incelemenin ardından temsilcimizin beklediği karar çıkmadı ve oyun kaldığı yerden sürdü.

43'te ise Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin golüyle 2-2'lik eşitliği yakaladı. Ancak; bu pozisyon da Icardi'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Yardımcı hakemin, Sanchez'i uyardığı pozisyon büyük tartışma yarattı. Ayrıca karşılaşmada hakem Sanchez'in takdir haklarını United'dan kullanması sebebiyle Galatasaraylı futbolcular sık sık tepki gösterdi. Sanchez ilk yarıyı da 5 saniye erken bitirdi. Maçtaki skandal kararlar sosyal medyada taraftarlar hakem Sanchez için, "İspanyol mafyası" ile "United'ın forveti Sanchez" paylaşımları yaptı.

DAVİNSON' UN YERİNE KAAN AYHAN

Okan Buruk, Davinson Sanchez'in yokluğunda stoperde Kaan Ayhan'ı tercih etti. Ayrılığı gündemde olan Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ise yedeklerde yer aldı. Nelsson, 83'te Angelino'nun yerine oyuna oyuna girdi ve son bölümde şans buldu.