Okan Buruk 3-3’lük Galatasaray Manchester United maçı sonrası açıklama yaptı: Övgüyü hak ediyoruz

ASLANTEPE'DE MUHTEŞEM ŞOV

Dün akşam Seyrantepe'de oynanan maçta G.Saray taraftarları muhteşem bir şov hazırladı. Taraftarlar, kartonlarla 3 tribünü kapsayan bir koreografi gerçekleştirdi. Doğu tribününde İngilizce 'This is Sami Yen' ve 'Welcome to hell' yazısı dikkati çekti.