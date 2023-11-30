Galatasaray Manchester United sonrası tur umutlarını Kopenhag’daki son maça bıraktı!

Kritik maç 12 Aralık'ta oynanacak. Kopenhag, 5. maçında dün gece Bayern Münih ile 0-0 berabere kaldı. Son maçlar öncesinde Galatasaray ve Kopenhag'ın 5 puanı bulunuyor. Cimbom son maçı kazanırsa her türlü adını bir üst tura yazdıracak.

ASLAN İÇİN YİNE PARKEN YİNE FİNAL Galatasaray , 2000 yılında UEFA Kupası finalinde Arsenal ile oynamış ve kupaya uzanmıştı. Cimbom, Kopenhag'ın stadı Parken'de Türk futbolu adına tarihi bir zafer elde etti. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon finali yine Parken Stadı'nda yapacak. Son maçında Kopenhag ile 'Olmak ya da olmamak' maçına çıkacak...

ZIYECH'TEN MÜTHİŞ ŞOV

Şampiyonlar Ligi kariyerinin ilk frikik golünü M.United filelerine gönderen Hakim Ziyech, 2018 yılının Eylül ayından (Eren Derdiyok-Lokomotiv Moskova) bu yana turnuvanın grup ve sonrası aşamalarında frikik golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu. Ziyech, 2003/04'ten bu yana Neymar (2018) ve Cristiano Ronaldo'nun (2009) ardından bir Şampiyonlar Ligi maçında iki frikik golü atan 3. oyuncu olmayı başardı.

KEREM'DEN JENERİKLİK GOL

Kerem Aktürkoğlu, dün takımının 3. golüne imza atarken çaprazdan yaptığı vuruşla parmak ısırttı. Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo'dan (2012/13) bu yana bir Devler Ligi sezonunda Manchester United filelerini hem iç sahada hem de deplasmanda havalandıran ilk oyuncu oldu.

BAKAN BAK DA İZLEDİ

Galatasaray ile Manchester United arasındaki maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden takip etti. Bakan Bak, karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

CİMBOM TARİH YAZDI

Manchester United ile 3-3 berabere kalan G.Saray, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir sezonda iki farklı geri düştüğü iki maçta mağlubiyet almadı. Cimbom, Kopenhag ve M.United maçlarında iki farklı geriye düştü.