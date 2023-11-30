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Galatasaray Manchester United sonrası tur umutlarını Kopenhag'daki son maça bıraktı!

Kopenhag’a karşı 2-0’dan 2-2’yi yakalayan Aslan, İngiltere’de United’e karşı 2-1 yenikken maçı 3-2 kazandı. Dün gece 3-1 geriye düşen G.Saray, Ziyech (2) ve Kerem’in golleriyle 1 puanı kaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Kasım 2023 Güncelleme 30 Kasım 2023, 07:01
Galatasaray Manchester United sonrası tur umutlarını Kopenhag’daki son maça bıraktı!

Galatasaray Devler Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında M.United ile evinde 3-3 berabere kaldı. 11'de Bruno Fernandes, Höjlund ile verkaç yaparak pasını Garnacho ile buluşturdu. Garnacho'nun sol çaprazdan vuruşunda topu ağlarımızda gördük: 0-1... İngiliz ekibi 18'de 2. golü buldu. Fernandes, ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda top filelere gitti: 0-2... 29'da Hakim Ziyech'in golüyle farkı 1'e indirdik. Yıldız oyuncunun kullandığı frikikte top Onana'nın sağından ağlarla buluştu:

1-2. FERNANDES'İN ŞUTU DİREKTE
56'da Bissaka'nın içeriye çevirdiği topa Scott McTominay ön direkte dokundu ve 3-1 geriye düştük... 63'te Ziyech kullandığı serbest vuruşta Onana'yı yine geçerek farkı bire indiren golü buldu: 2-3. Dakikalar 70'i gösterdiğinde Ziyech'in pasında Kerem Aktürkoğlu müthiş bir vuruşla beraberlik golünü attı: 3-3... 85'te Fernandes'in şutu direkten dışarı çıktı. Aslan, grupta puanını 5'e çıkardı.

M.UNITED'A EVİNDE YİNE GEÇİT VERMEDİ
Devler Ligi'nde Galatasaray Manchester United'a evinde yine geçit vermedi. İngiliz ekibiyle 4 kez karşılaşan Cimbom, rakibini 1 kez yenerken, 3 kez berabere kaldı. İlk 3 maçta gol yemeyen Sarı-Kırmızılılar dün kalesinde 3 gol gördü.

ASLAN İÇİN YİNE PARKEN YİNE FİNAL
Galatasaray, 2000 yılında UEFA Kupası finalinde Arsenal ile oynamış ve kupaya uzanmıştı. Cimbom, Kopenhag'ın stadı Parken'de Türk futbolu adına tarihi bir zafer elde etti. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon finali yine Parken Stadı'nda yapacak. Son maçında Kopenhag ile 'Olmak ya da olmamak' maçına çıkacak...

Kritik maç 12 Aralık'ta oynanacak. Kopenhag, 5. maçında dün gece Bayern Münih ile 0-0 berabere kaldı. Son maçlar öncesinde Galatasaray ve Kopenhag'ın 5 puanı bulunuyor. Cimbom son maçı kazanırsa her türlü adını bir üst tura yazdıracak.

ZIYECH'TEN MÜTHİŞ ŞOV
Şampiyonlar Ligi kariyerinin ilk frikik golünü M.United filelerine gönderen Hakim Ziyech, 2018 yılının Eylül ayından (Eren Derdiyok-Lokomotiv Moskova) bu yana turnuvanın grup ve sonrası aşamalarında frikik golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu. Ziyech, 2003/04'ten bu yana Neymar (2018) ve Cristiano Ronaldo'nun (2009) ardından bir Şampiyonlar Ligi maçında iki frikik golü atan 3. oyuncu olmayı başardı.

KEREM'DEN JENERİKLİK GOL
Kerem Aktürkoğlu, dün takımının 3. golüne imza atarken çaprazdan yaptığı vuruşla parmak ısırttı. Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo'dan (2012/13) bu yana bir Devler Ligi sezonunda Manchester United filelerini hem iç sahada hem de deplasmanda havalandıran ilk oyuncu oldu.

BAKAN BAK DA İZLEDİ
Galatasaray ile Manchester United arasındaki maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden takip etti. Bakan Bak, karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

CİMBOM TARİH YAZDI
Manchester United ile 3-3 berabere kalan G.Saray, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir sezonda iki farklı geri düştüğü iki maçta mağlubiyet almadı. Cimbom, Kopenhag ve M.United maçlarında iki farklı geriye düştü.

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