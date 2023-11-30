PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kartal’da seçim arefesine girilirken başkan adayı Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar: Çok iyi üç transfer yolda

Kartal’da seçim arefesine girilirken başkan adayı Serdal Adalı çarpıcı ifadelere imza attı. Adalı, “İstanbul Havalimanı’nda yakın bir yerde yapılacak gayrimenkullerle 200 milyon Euro gelir elde edeceğiz. Ocak’ta da çok iyi üç transfer yolda” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Kasım 2023 Güncelleme 30 Kasım 2023, 07:01
Kartal’da seçim arefesine girilirken başkan adayı Serdal Adalı’dan çarpıcı açıklamalar: Çok iyi üç transfer yolda

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı, kulübü ayağa kaldırmak istediklerini vurguladı ve 200 milyon Euro kazandıracak bir proje hazırladıklarını dile getirdi.

ÖN ANLAŞMAYI BİLE YAPTIK
Adalı, "İstanbul Havalimanı'na yakın mesafede bir gayrimenkul projesini hayata geçiriyoruz. Yarım milyon metrekarelik ağaçsız, eski bir maden arazisi için devletten onayı aldık. Arsa sahipleriyle de ön anlaşma yaptık. 200 milyon Euro elde edilecek" diye konuştu.

ÇOK İYİ ÜÇ TRANSFER YOLDA
Banka ve kamu borçlarını kapatacaklarını söyleyen Adalı, "Faiz yükünden kurtulacağız. Gelirin transfere harcanmamasını sağlayacağız. Tüm gelir, direkt bankalara gidecek. Proje 4 yılda bitecek" dedi. Ocak ayındaki transfer için ise Beşiktaş'ın başkan adayı, "Rıza Çalımbay, stoper ve açık istiyor. Devre arasında çok iyi 3 transfer yapacağız. Yerli ve yabancı olabilir" diye konuştu.

OYLARI KULLANIN SANDIĞI PATLATIN
Yönetim kurulu listesini açıklayan başkan adayı Hasan Arat, "3 Aralık'ta görevinizi yapın. Oyları kullanın, sandığı patlatın" diyerek seçim çağrısı yaptı. Yaklaşan seçim öncesi Beşiktaş'ı yönetmeye aday olan Hasan Arat ve Serdal Adalı, yönetim kurulu listelerini Divan Kurulu'na teslim etti. Ekibini tanıtan Arat, camiaya dikkat çeken mesajlar verdi.

Arat, "Çok iyi bir ekip kurduk. Beşiktaşlılar özgürdür. Kimse plazalardan kulübü yönetmeye kalkmasın. Beşiktaş'ın içinizden elinizi artık çekin" diye konuştu. Kulübü sağlam temellere oturtma yönünde açıklamalar da yapan Arat camiaya ise "3 Aralık'ta gelin ve Beşiktaş'ın geleceği için görevinizi yapın. Oyları kullanın ve sandıkları patlatın" sözleriyle çağrı yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi’ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek
İsrail ile Hamas arasındaki 6’ncı esir takası tamamlandı! Serbest bırakılanlar arasında Filistin’in cesur kızı Ahed Tamimi de var
Besa Holding
SON DAKİKA