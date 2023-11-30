Kartal’da seçim arefesine girilirken başkan adayı Serdal Adalı’dan çarpıcı açıklamalar: Çok iyi üç transfer yolda

OYLARI KULLANIN SANDIĞI PATLATIN

Yönetim kurulu listesini açıklayan başkan adayı Hasan Arat, "3 Aralık'ta görevinizi yapın. Oyları kullanın, sandığı patlatın" diyerek seçim çağrısı yaptı. Yaklaşan seçim öncesi Beşiktaş'ı yönetmeye aday olan Hasan Arat ve Serdal Adalı, yönetim kurulu listelerini Divan Kurulu'na teslim etti. Ekibini tanıtan Arat, camiaya dikkat çeken mesajlar verdi.



Arat, "Çok iyi bir ekip kurduk. Beşiktaşlılar özgürdür. Kimse plazalardan kulübü yönetmeye kalkmasın. Beşiktaş'ın içinizden elinizi artık çekin" diye konuştu. Kulübü sağlam temellere oturtma yönünde açıklamalar da yapan Arat camiaya ise "3 Aralık'ta gelin ve Beşiktaş'ın geleceği için görevinizi yapın. Oyları kullanın ve sandıkları patlatın" sözleriyle çağrı yaptı.

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