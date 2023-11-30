Kartal’da seçim arefesine girilirken başkan adayı Serdal Adalı’dan çarpıcı açıklamalar: Çok iyi üç transfer yolda

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı, kulübü ayağa kaldırmak istediklerini vurguladı ve 200 milyon Euro kazandıracak bir proje hazırladıklarını dile getirdi.
Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı, kulübü ayağa kaldırmak istediklerini vurguladı ve 200 milyon Euro kazandıracak bir proje hazırladıklarını dile getirdi.
ÖN ANLAŞMAYI BİLE YAPTIK
Adalı, "İstanbul Havalimanı'na yakın mesafede bir gayrimenkul projesini hayata geçiriyoruz. Yarım milyon metrekarelik ağaçsız, eski bir maden arazisi için devletten onayı aldık. Arsa sahipleriyle de ön anlaşma yaptık. 200 milyon Euro elde edilecek" diye konuştu.
ÇOK İYİ ÜÇ TRANSFER YOLDA
Banka ve kamu borçlarını kapatacaklarını söyleyen Adalı, "Faiz yükünden kurtulacağız. Gelirin transfere harcanmamasını sağlayacağız. Tüm gelir, direkt bankalara gidecek. Proje 4 yılda bitecek" dedi. Ocak ayındaki transfer için ise Beşiktaş'ın başkan adayı, "Rıza Çalımbay, stoper ve açık istiyor. Devre arasında çok iyi 3 transfer yapacağız. Yerli ve yabancı olabilir" diye konuştu.
OYLARI KULLANIN SANDIĞI PATLATIN
Yönetim kurulu listesini açıklayan başkan adayı Hasan Arat, "3 Aralık'ta görevinizi yapın. Oyları kullanın, sandığı patlatın" diyerek seçim çağrısı yaptı. Yaklaşan seçim öncesi Beşiktaş'ı yönetmeye aday olan Hasan Arat ve Serdal Adalı, yönetim kurulu listelerini Divan Kurulu'na teslim etti. Ekibini tanıtan Arat, camiaya dikkat çeken mesajlar verdi.
Arat, "Çok iyi bir ekip kurduk. Beşiktaşlılar özgürdür. Kimse plazalardan kulübü yönetmeye kalkmasın. Beşiktaş'ın içinizden elinizi artık çekin" diye konuştu. Kulübü sağlam temellere oturtma yönünde açıklamalar da yapan Arat camiaya ise "3 Aralık'ta gelin ve Beşiktaş'ın geleceği için görevinizi yapın. Oyları kullanın ve sandıkları patlatın" sözleriyle çağrı yaptı.