Beşiktaş’ın başkan adaylarından Hasan Arat’tan çok özel açıklamalar: Bizi iyi bir gelecek bekliyor

Beşiktaş'ın başkan adaylarından Hasan Arat dün açıklamalar yaptı. Hasan Arat, başkan seçilmesi halinde Samet Aybaba 'nın 'Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü' olarak görev yapacağını açıkladı. Feyyaz Uçar ise futboldan sorumlu yönetici olacak. Arat, "Beşiktaş'ı iyi bir gelecek beklediğini söyleyebilirim. Adaylar çok kaliteli çalışmalar yapıyor.

Bu seçim Beşiktaş camiası için hayırlı bir seçimdir" dedi. Başkan adayı Arat, "Beşiktaş formayı giydiğinizde tek hedefiniz olur, o da şampiyonluktur. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Biz, sporu ve idareyi ayırıp hedefleri belli bir noktada toplayacağız. Dolayısıyla idareyi yapanlar sporun günlük işine karışmayacaklar. Sporu sporcular yönetecek" diye konuştu.

İKİSİ YÜZÜNDEN KAPTAN OLAMADIM!

Feyyaz Uçar, "Kaptanlığımı yapan Samet Aybaba'nın da projenin içinde olması çok güzel. Bir de Rıza Çalımbay var. O da kaptanım. Beşiktaş'ta hiç kaptan çıkamadım bu ikisi yüzünden" dedi.