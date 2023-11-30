Fenerbahçe Lech Poznan’danın Norveçli yıldızı Kristoffer Velde’yi gündemine aldı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler devre arası takımdan ayrılması beklenen Joshua King ve Ryan Kent'in yerine kanat takviyesi yapmayı düşünüyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler devre arası takımdan ayrılması beklenen Joshua King ve Ryan Kent'in yerine kanat takviyesi yapmayı düşünüyor.
Sarı- Kanarya'da bu mevki için gündeme gelen son aday ise Polonya ligi ekiplerinden Lech Poznan'da forma giyen 24 yaşındaki Norveçli Kristoffer Velde oldu. Fenerbahçe'nin oyuncuyu yakından takip ettiği, King ve Kent'ten birisinin ayrılığı sonrası Velde için harekete geçileceği öğrenildi.
Bu sezon 20 maçta 1635 dakika süre alan yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da yetenekli sol kanat oyuncusunun transferine onay verdiği ifade ediliyor. Kulübüyle 2025'e kadar kontratı bulunan Norveçli yıldıza güncel verilere göre 5 milyon Euro değer biçiliyor.
Yıldız isim profosyel kariyerinde çıktığı 197 maçta 52 gol, 36 asist kaydetti.