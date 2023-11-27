VAR kayıtlarını duyurdular! İşte Fenerbahçe - Karagümrük maçında yaşananlar...

Hüseyin Göçek, maç sonrasında Temsilciler Kurulu üyesine, "Pozisyonu gördüm. Pozisyon doğal akışta devam ederken bir şekilde oyun durdu. Durduktan sonra Arda Kardeşler oyunu başlatacaktı, Arda başlatma dedim. Araya girdim." ifadelerini kullandı.





İŞTE VAR KONUŞMALARI



VAR Hüseyin Göçek: "Arda, bir dakika oyunu başlatma." Hakem Arda Kardeşler: "Ne oldu?"



Hüseyin Göçek: "Samet kayarak giriyor, Livakovic'ten önce müdahalesi var, sağ dirseği açık. Top dirseğine çarpıyor veya dirseğiyle topu kesiyor. Pozisyona bakar mısın? Seni VAR'a davet ediyorum. Gel monitörden pozisyonu izle, yorumlayabilirsin. Kol, vücuttan fazla açık."



Arda Kardeşler: "Hüseyin, pozisyona çok uzak değildim. Önüm açıktı. Pozisyonu net gördüm. Tamamen bir çarpma, elle veya kolla oynama yok."