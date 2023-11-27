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VAR kayıtlarını duyurdular! İşte Fenerbahçe - Karagümrük maçında yaşananlar

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederken hakem ve VAR kararları maça damga vurdu. Özellikle Karagümrük cephesinin penaltı beklediği pozisyonda hakem Arda Kardeşler ile VAR Hüseyin Göçek uzun süre konuşmuş ve sonunda devam kararı verilmişti. İşte o konuşmada geçen diyaloglar...

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 11:48 Güncelleme 27 Kasım 2023, 11:50
VAR kayıtlarını duyurdular! İşte Fenerbahçe - Karagümrük maçında yaşananlar

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadelenin 53. dakikasındaki tartışmalı pozisyon için flaş bir iddia gündeme atıldı.

VAR kayıtlarını duyurdular! İşte Fenerbahçe - Karagümrük maçında yaşananlar...

Güven Yalçın'ın şutunda Samet Akaydin'in müdahalesinin penaltı olduğu yönünde itirazlar yükseldi. Hakem Arda Kardeşler, bir süre VAR hakemi Hüseyin Göçek'in incelemesini bekledikten sonra oyunu devam ettirmişti.

VAR kayıtlarını duyurdular! İşte Fenerbahçe - Karagümrük maçında yaşananlar...

Telegol programı sunucusu Serhat Ulueren, "VAR konuşmasını Temsilciler Kurulu'ndaki 4 üyenin birisinden aldım!" diyerek VAR konuşmalarını yayınladı.

VAR kayıtlarını duyurdular! İşte Fenerbahçe - Karagümrük maçında yaşananlar...

Hüseyin Göçek, maç sonrasında Temsilciler Kurulu üyesine, "Pozisyonu gördüm. Pozisyon doğal akışta devam ederken bir şekilde oyun durdu. Durduktan sonra Arda Kardeşler oyunu başlatacaktı, Arda başlatma dedim. Araya girdim." ifadelerini kullandı.

VAR kayıtlarını duyurdular! İşte Fenerbahçe - Karagümrük maçında yaşananlar...

İŞTE VAR KONUŞMALARI

VAR Hüseyin Göçek: "Arda, bir dakika oyunu başlatma."

Hakem Arda Kardeşler: "Ne oldu?"

VAR kayıtlarını duyurdular! İşte Fenerbahçe - Karagümrük maçında yaşananlar...

Hüseyin Göçek: "Samet kayarak giriyor, Livakovic'ten önce müdahalesi var, sağ dirseği açık. Top dirseğine çarpıyor veya dirseğiyle topu kesiyor. Pozisyona bakar mısın? Seni VAR'a davet ediyorum. Gel monitörden pozisyonu izle, yorumlayabilirsin. Kol, vücuttan fazla açık."

VAR kayıtlarını duyurdular! İşte Fenerbahçe - Karagümrük maçında yaşananlar...

Arda Kardeşler: "Hüseyin, pozisyona çok uzak değildim. Önüm açıktı. Pozisyonu net gördüm. Tamamen bir çarpma, elle veya kolla oynama yok."

VAR kayıtlarını duyurdular! İşte Fenerbahçe - Karagümrük maçında yaşananlar...

Hüseyin Göçek: "Benim önümde şu an görüntü duruyor. Gel pozisyona istersen sen de bak."

VAR kayıtlarını duyurdular! İşte Fenerbahçe - Karagümrük maçında yaşananlar...

Arda Kardeşler: "Çok yakın mesafe. Kolun doğal konumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü pozisyonu gördüm. Ben oyunu devam ettireceğim."

VAR kayıtlarını duyurdular! İşte Fenerbahçe - Karagümrük maçında yaşananlar...
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