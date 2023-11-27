Fenerbahçe’den ocak ayı bombası! Becao aracı oldu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı.
Kanarya bu sonuçla puanını 34'e yükselterek averaj farkıyla liderliğini sürdürdü.
VavaCars Fatih Karagümrük virajını kayıpsız geçen Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Sarı-lacivertliler, ocak ayında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetimin önceliklerinden biriyse stoper transferi...
Fenerbahçe bu sezon özellikle stoper hattında yaşanan sakatlıklar nedeniyle oldukça sorun yaşadı.
Sarı-lacivertliler; Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz ve Luan Peres'i sakatlığa kurban verdi.
Fenerbahçe'de Djiku ve Serdar'ın kısa süre içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.
Hamstring grubunda (biseps femoris) tendon kopması olan Rodrigo Becao ise ligin 2. yarısından önce takıma katılamayacak.
Dizinden ameliyat olan Luan Peres'in ise sezonun geri kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.
Bu gelişmeler ışığında Fenerbahçe, ara transfer döneminde en az 1 stoperi kadrosuna katmak istiyor.
LEO ORTIZ BOMBASI
Fenerbahçe'nin Brezilya'nın Bragantino takımında forma giyen Leo Ortiz için düğmeye bastığı ve oyuncunun menajeri ile görüşme yaptığı bildirildi.
27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Leo Ortiz'in Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.
Sarı-lacivertli kurmayların birkaç gün içinde Bragantino kulübü yetkilileri ile de görüşme yapacağı bildirildi.
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Leo Ortiz'in sözleşmesi 31 Aralık 2026'da sona eriyor.
Bu arada önemli bir gelişme de yaşandı. Becao'nun Leo Ortiz'i yakından tanıdığı ve kendisini ikna etmek için telefon görüşme yaptığı da gelen haberler arasında.