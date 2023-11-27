Fenerbahçe’den ocak ayı bombası! Becao aracı oldu

LEO ORTIZ BOMBASI Fenerbahçe'nin Brezilya'nın Bragantino takımında forma giyen Leo Ortiz için düğmeye bastığı ve oyuncunun menajeri ile görüşme yaptığı bildirildi.

27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Leo Ortiz'in Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Sarı-lacivertli kurmayların birkaç gün içinde Bragantino kulübü yetkilileri ile de görüşme yapacağı bildirildi.



Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Leo Ortiz'in sözleşmesi 31 Aralık 2026'da sona eriyor.

Bu arada önemli bir gelişme de yaşandı. Becao'nun Leo Ortiz'i yakından tanıdığı ve kendisini ikna etmek için telefon görüşme yaptığı da gelen haberler arasında.