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Fenerbahçe'den ocak ayı bombası! Becao aracı oldu

Lig ve Avrupa'da liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları hız kazandı. Özellikle stoper bölgesinde yaşadığı sakatlık sorunu nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi. Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Rodrigo Becao'nun da bu transferde aracı olduğu öğrenildi. İşte gündemdeki isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 14:58 Güncelleme 27 Kasım 2023, 14:58
Fenerbahçe’den ocak ayı bombası! Becao aracı oldu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Fenerbahçe’den ocak ayı bombası! Becao aracı oldu

Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe’den ocak ayı bombası! Becao aracı oldu

Ligde iki maç aradan sonra galip gelen Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Dusan Tadic kaydetti.

Fenerbahçe’den ocak ayı bombası! Becao aracı oldu

Kanarya bu sonuçla puanını 34'e yükselterek averaj farkıyla liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe’den ocak ayı bombası! Becao aracı oldu

VavaCars Fatih Karagümrük virajını kayıpsız geçen Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Fenerbahçe’den ocak ayı bombası! Becao aracı oldu

Sarı-lacivertliler, ocak ayında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe’den ocak ayı bombası! Becao aracı oldu

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetimin önceliklerinden biriyse stoper transferi...

Fenerbahçe’den ocak ayı bombası! Becao aracı oldu

Fenerbahçe bu sezon özellikle stoper hattında yaşanan sakatlıklar nedeniyle oldukça sorun yaşadı.

Fenerbahçe’den ocak ayı bombası! Becao aracı oldu

Sarı-lacivertliler; Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz ve Luan Peres'i sakatlığa kurban verdi.

Fenerbahçe’den ocak ayı bombası! Becao aracı oldu

Fenerbahçe'de Djiku ve Serdar'ın kısa süre içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’den ocak ayı bombası! Becao aracı oldu

Hamstring grubunda (biseps femoris) tendon kopması olan Rodrigo Becao ise ligin 2. yarısından önce takıma katılamayacak.

Fenerbahçe’den ocak ayı bombası! Becao aracı oldu

Dizinden ameliyat olan Luan Peres'in ise sezonun geri kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe’den ocak ayı bombası! Becao aracı oldu

Bu gelişmeler ışığında Fenerbahçe, ara transfer döneminde en az 1 stoperi kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe’den ocak ayı bombası! Becao aracı oldu

LEO ORTIZ BOMBASI

Fenerbahçe'nin Brezilya'nın Bragantino takımında forma giyen Leo Ortiz için düğmeye bastığı ve oyuncunun menajeri ile görüşme yaptığı bildirildi.

Fenerbahçe’den ocak ayı bombası! Becao aracı oldu

27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Leo Ortiz'in Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe’den ocak ayı bombası! Becao aracı oldu

Sarı-lacivertli kurmayların birkaç gün içinde Bragantino kulübü yetkilileri ile de görüşme yapacağı bildirildi.

Fenerbahçe’den ocak ayı bombası! Becao aracı oldu

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Leo Ortiz'in sözleşmesi 31 Aralık 2026'da sona eriyor.

Fenerbahçe’den ocak ayı bombası! Becao aracı oldu

Bu arada önemli bir gelişme de yaşandı. Becao'nun Leo Ortiz'i yakından tanıdığı ve kendisini ikna etmek için telefon görüşme yaptığı da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe’den ocak ayı bombası! Becao aracı oldu
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