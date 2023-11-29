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Transferde dev rövanş: Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başında Milot Rashica'yı ezeli rakibi Beşiktaş'ta kaptıran sarı kırmızılılar rövanşa hazırlanıyor. Aslan, gösterdiği performansla Beşiktaş taraftarının sevgilisi olan o ismi kadrosuna katacak. Herkes Weghorst beklerken Cimbom sürpriz yapacak. İşte A Spor'un duyurduğu haberin detayları...

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 15:56 Güncelleme 29 Kasım 2023, 15:56
Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da başarılı sonuçlar elde eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Sarı kırmızılılar Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar iyi skorlar almayı başardı.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Cimbom Süper Lig'de 13 maç sonunda 34 puan elde etti.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Aslan oynadığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet aldı.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Okan Buruk'un öğrencileri bunun yanı sıra 1 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Galatasaray 13 hafta sonunda lider Fenerbahçe ile aynı puanda yer alıyor.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Öte yandan yönetim bir yandan takıma desteğine devam ederken bir yandan da transfer harekatını sürdürüyor.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Dursun Özbek ve kurmayları ocak ayında takım kadrosunu güçlendirme adına transfer operasyonuna hız verdi.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Okan Buruk'un geniş kapsamlı raporu sonrası harekete geçen yönetim, listedeki yıldızlarla resmi görüşmelere başladı.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Galatasaray'ın devre arasında en az 4 transfer yapması bekleniyor.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Bazı oyuncularıyla yollarını ayıracak olan sarı kırmızılılar, transferdeki rotasını da buna göre belirleyecek.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Özellikle şu an kadroda yer alan 2-3 yabancıyla vedalaşılması bekleniyor.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Ayrılacak ismlerin yerine yeni adaylar bakmaya başlayan yönetimin gündemine ise çok sürpriz bir yıldız geldi.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Menajerlerin Beşiktaş'ın eski yıldızını Galatasaray'a teklif ettiği iddia edildi.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Bu öneri sonrası Okan Buruk'a danışan kurmaylar, başarılı hocadan onay gelmesinin ardından transfer için harekete geçti.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Sarı kırmızılıların bu hamleyle birlikte Milot Rashica transferinin rövanşını almayı hedeflediği öne sürüldü.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Cimbom'un bu transfer bombası ocak ayının en çok konuşulan takviyesi olabilir.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

İşte o futbolcu...

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

G.SARAY'DAN REDMOND HAMLESİ!

Galatasaray, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Nathan Redmond'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Menajerler tarafından sarı kırmızılılara teklif edilen Redmond için Okan Buruk'un çok istekli olduğu iddia edildi.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Okan Buruk'un, Redmond'u forvet arkası pozisyonu için düşündüğü belirtildi.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Okan Buruk asıl mevkisi kanat olan İngiliz yıldızdan bir joker gibi faydalanmayı planlıyor.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Öte yandan sezon başında Beşiktaş'tan ailesel sorunlar nedeniyle ayrılan 29 yaşındaki futbolcunun yeniden Türkiye'ye dönmek istediği aktarıldı.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Sezon başında Premier Lig ekibi Burnley'e imza atan Redmond, İngiliz temsilcisinde aradığını bulamadı.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Bu sezon yalnızca 8 maçta forma giyen Redmond, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Burnley'nin de Redmond ile yollarını ayırmaya sıcak baktığı ve transfer için kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

İngiliz ekibinin Redmond transferi için 1.5-2 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu ifade edildi.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Galatasaray ise transferi 500 bin Euro civarında bir rakama bitirmeyi planlıyor.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Redmond transferine dair somut gelişmelerin 1-2 hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Redmond'un, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Başarılı futbolcu geçen sezon Beşiktaş formasıyla 29 maça çıkmış ve 6 gol, 6 asist kaydetmişti.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Özellikle ligin ikinci yarısında performansını artıran Redmond, siyah beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...
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