Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Sezon başında Premier Lig ekibi Burnley'e imza atan Redmond, İngiliz temsilcisinde aradığını bulamadı.

Bu sezon yalnızca 8 maçta forma giyen Redmond, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Burnley'nin de Redmond ile yollarını ayırmaya sıcak baktığı ve transfer için kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

İngiliz ekibinin Redmond transferi için 1.5-2 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu ifade edildi.