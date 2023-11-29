Transferde dev rövanş: Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a imza atıyor! Herkes Weghorst beklerken...

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da başarılı sonuçlar elde eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Aslan oynadığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet aldı.
Okan Buruk'un öğrencileri bunun yanı sıra 1 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı.
Galatasaray 13 hafta sonunda lider Fenerbahçe ile aynı puanda yer alıyor.
Öte yandan yönetim bir yandan takıma desteğine devam ederken bir yandan da transfer harekatını sürdürüyor.
Dursun Özbek ve kurmayları ocak ayında takım kadrosunu güçlendirme adına transfer operasyonuna hız verdi.
Okan Buruk'un geniş kapsamlı raporu sonrası harekete geçen yönetim, listedeki yıldızlarla resmi görüşmelere başladı.
Galatasaray'ın devre arasında en az 4 transfer yapması bekleniyor.
Bazı oyuncularıyla yollarını ayıracak olan sarı kırmızılılar, transferdeki rotasını da buna göre belirleyecek.
Özellikle şu an kadroda yer alan 2-3 yabancıyla vedalaşılması bekleniyor.
Ayrılacak ismlerin yerine yeni adaylar bakmaya başlayan yönetimin gündemine ise çok sürpriz bir yıldız geldi.
Menajerlerin Beşiktaş'ın eski yıldızını Galatasaray'a teklif ettiği iddia edildi.
Bu öneri sonrası Okan Buruk'a danışan kurmaylar, başarılı hocadan onay gelmesinin ardından transfer için harekete geçti.
Sarı kırmızılıların bu hamleyle birlikte Milot Rashica transferinin rövanşını almayı hedeflediği öne sürüldü.
Cimbom'un bu transfer bombası ocak ayının en çok konuşulan takviyesi olabilir.
İşte o futbolcu...
G.SARAY'DAN REDMOND HAMLESİ!
Galatasaray, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Nathan Redmond'u kadrosuna katmak için harekete geçti.
Menajerler tarafından sarı kırmızılılara teklif edilen Redmond için Okan Buruk'un çok istekli olduğu iddia edildi.
Okan Buruk'un, Redmond'u forvet arkası pozisyonu için düşündüğü belirtildi.
Okan Buruk asıl mevkisi kanat olan İngiliz yıldızdan bir joker gibi faydalanmayı planlıyor.
Öte yandan sezon başında Beşiktaş'tan ailesel sorunlar nedeniyle ayrılan 29 yaşındaki futbolcunun yeniden Türkiye'ye dönmek istediği aktarıldı.
Sezon başında Premier Lig ekibi Burnley'e imza atan Redmond, İngiliz temsilcisinde aradığını bulamadı.
Bu sezon yalnızca 8 maçta forma giyen Redmond, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Burnley'nin de Redmond ile yollarını ayırmaya sıcak baktığı ve transfer için kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.
İngiliz ekibinin Redmond transferi için 1.5-2 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu ifade edildi.
Galatasaray ise transferi 500 bin Euro civarında bir rakama bitirmeyi planlıyor.
Redmond transferine dair somut gelişmelerin 1-2 hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Redmond'un, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Başarılı futbolcu geçen sezon Beşiktaş formasıyla 29 maça çıkmış ve 6 gol, 6 asist kaydetmişti.
Özellikle ligin ikinci yarısında performansını artıran Redmond, siyah beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelmişti.