ÖZEL | Galatasaray’da Okan Buruk o ismi takımda istemiyor! Yerine yıldız isim gelecek

Alanyaspor karşısında Mertens (2), Icardi ve Zaha'nın golleriyle kazanan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte 34 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar, Akdeniz ekibini farklı yenerken iç sahadaki yenilmezlik serisini de 23 maça çıkardı.

ICARDI NİHAYET GOLLE TANIŞTI Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi ise sakatlığını atlattıktan sonraki ilk maçında golle tanıştı. Son 4 maçında gol atamayan Tangocu, Çarşamba günü oynanacak Manchester United maçı öncesi de moral depolamış oldu.

GİDECEK OYUNCULAR BELİRLENECEK



Sarı-Kırmızılılar bir yandan saha sonuçlarına odaklanırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray Yönetimi, kısa süre içinde devre arasında takımdan ayrılacak isimlerle ilgili kararını verecek. Okan Buruk ile görüşecek yönetim buna göre yol haritası belirleyecek.