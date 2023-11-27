SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

ÖZEL | Galatasaray'da Okan Buruk o ismi takımda istemiyor! Yerine yıldız isim gelecek

Galatasaray, milli ara sonrası Süper Lig'e müthiş bir giriş yaptı ve evinde ağırladığı Alanyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol kanat için sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar…

Onur Koçhan Onur Koçhan takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 12:31 Güncelleme 27 Kasım 2023, 12:40
ÖZEL | Galatasaray’da Okan Buruk o ismi takımda istemiyor! Yerine yıldız isim gelecek

Alanyaspor karşısında Mertens (2), Icardi ve Zaha'nın golleriyle kazanan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte 34 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar, Akdeniz ekibini farklı yenerken iç sahadaki yenilmezlik serisini de 23 maça çıkardı.

ÖZEL | Galatasaray’da Okan Buruk Angelino ismini takımda istemiyor! Yerine Jesus Angulo gelecek

ICARDI NİHAYET GOLLE TANIŞTI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi ise sakatlığını atlattıktan sonraki ilk maçında golle tanıştı. Son 4 maçında gol atamayan Tangocu, Çarşamba günü oynanacak Manchester United maçı öncesi de moral depolamış oldu.

ÖZEL | Galatasaray’da Okan Buruk Angelino ismini takımda istemiyor! Yerine Jesus Angulo gelecek

GİDECEK OYUNCULAR BELİRLENECEK

Sarı-Kırmızılılar bir yandan saha sonuçlarına odaklanırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray Yönetimi, kısa süre içinde devre arasında takımdan ayrılacak isimlerle ilgili kararını verecek. Okan Buruk ile görüşecek yönetim buna göre yol haritası belirleyecek.

ÖZEL | Galatasaray’da Okan Buruk Angelino ismini takımda istemiyor! Yerine Jesus Angulo gelecek

ANGELINO ARTIK İSTENMİYOR

Galatasaray Yönetimi'nin önceliği İspanyol sol kanat oyuncusu Angelino ile yolları ayırmak… Tecrübeli oyuncu, devre arasına kadar 3 maç daha oynarsa zorunlu satın alma opsiyonu devreye giriyor.

ÖZEL | Galatasaray’da Okan Buruk Angelino ismini takımda istemiyor! Yerine Jesus Angulo gelecek

Cimbom, yıldız oyuncuyu sezon başında Leipzig'den kiraladı ancak Angelino bir türlü beklenen katkıyı veremedi.

ÖZEL | Galatasaray’da Okan Buruk Angelino ismini takımda istemiyor! Yerine Jesus Angulo gelecek

HEDEFTEKİ İSİM JESUS ANGULO

Cimbom, Angelino'nun sözleşmesinden çıkabilirse sol kanada takviye yapmayı planlıyor.

ÖZEL | Galatasaray’da Okan Buruk Angelino ismini takımda istemiyor! Yerine Jesus Angulo gelecek

Sarı-Kırmızılılar'da sola yeni aday ise Tigres forması giyen Meksikalı Jesus Angulo…

ÖZEL | Galatasaray’da Okan Buruk Angelino ismini takımda istemiyor! Yerine Jesus Angulo gelecek

Yönetim, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'dan bu transfer için onay aldı.

ÖZEL | Galatasaray’da Okan Buruk Angelino ismini takımda istemiyor! Yerine Jesus Angulo gelecek

14 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Angulo 14 kez Meksika Milli Takım formasını giydi. 7 milyon Euro piyasa değeri olan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu hücuma verdiği katkı ile dikkat çekiyor.

ÖZEL | Galatasaray’da Okan Buruk Angelino ismini takımda istemiyor! Yerine Jesus Angulo gelecek

16 MAÇTA 2 GOLE İMZA ATTI

Bu sezon ligde 16 maçta forma giyen Angulo, 2 gol atarken performansıyla büyük alkış topladı. Meksikalı yıldız, sol kanat dışında stoper bölgesinde görev alabiliyor.

ÖZEL | Galatasaray’da Okan Buruk Angelino ismini takımda istemiyor! Yerine Jesus Angulo gelecek
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İYİ Parti’de akçeli işler için yeni skandal! Akşener’den GİK toplantısında iddiaları araştıralım diyen yardımcısı Arzu Önşen’e ağır sözlerle tehdit
Ekrem İmamoğlu’nun eli İyi Parti’de: Mikser gibi karıştırıyor! İstanbul ve Ankara diyenin telefonu çalıyor
AK Parti’de yerel seçim için 81 ilde temayül yoklaması yapıldı! Sonuçlar Başkan Erdoğan liderliğindeki MYK’da değerlendirilecek
SON DAKİKA