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Fenerbahçe'ye transferde söz! Sağ gösterip sol vuracak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin stoper ve orta saha takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Kanarya ocak ayında sağ gösterip sol vuracak. İşte hedefteki isim...

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 16:44 Güncelleme 29 Kasım 2023, 16:44
Fenerbahçe’ye transferde söz! Sağ gösterip sol vuracak

Lig ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe’ye transferde söz! Sağ gösterip sol vuracak | Quincy Promes

Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe’ye transferde söz! Sağ gösterip sol vuracak | Quincy Promes

Kanarya ocak ayında takıma kazandıracağı isimlerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Fenerbahçe’ye transferde söz! Sağ gösterip sol vuracak | Quincy Promes

Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de öncelik stoper ve orta saha transferi...

Fenerbahçe’ye transferde söz! Sağ gösterip sol vuracak | Quincy Promes

Rotasyondaki stoperlerini sakatlığa kurban veren sarı-lacivertliler, Fred'in sakatlığı sonrası orta sahada da sıkıntı yaşadı.

Fenerbahçe’ye transferde söz! Sağ gösterip sol vuracak | Quincy Promes

Yönetim bu sebeple stoper transferiyle birlikte 6 numaraya da takviye yapmak istiyor.

Fenerbahçe’ye transferde söz! Sağ gösterip sol vuracak | Quincy Promes

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde flaş bir karar alındı.

Fenerbahçe’ye transferde söz! Sağ gösterip sol vuracak | Quincy Promes

Yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve Karagümrük maçında 88. dakikada oyuna giren Joshua King, beklenen performansı sergilemesi halinde bu bölgede Dusan Tadic ile birlikte işi götürecek.

Fenerbahçe’ye transferde söz! Sağ gösterip sol vuracak | Quincy Promes

Aksi bir durumda ise daha önceden belirlenen futbolcular için girişim başlatılacak.

Fenerbahçe’ye transferde söz! Sağ gösterip sol vuracak | Quincy Promes

QUINCY ANTON PROMES'E KANCA

Sabah'ın haberine göre; bu isimlerden birisinin Spartak Moskova forması giyen Quincy Anton Promes olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’ye transferde söz! Sağ gösterip sol vuracak | Quincy Promes

Quincy Promes bu sezon Spartak Moskova formasıyla 19 maça çıktı.

Fenerbahçe’ye transferde söz! Sağ gösterip sol vuracak | Quincy Promes

Hollandalı futbolcu, 7 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe’ye transferde söz! Sağ gösterip sol vuracak | Quincy Promes

31 yaşındaki oyuncunun Rus ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Fenerbahçe’ye transferde söz! Sağ gösterip sol vuracak | Quincy Promes

Quincy Promes'in güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

Fenerbahçe’ye transferde söz! Sağ gösterip sol vuracak | Quincy Promes
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