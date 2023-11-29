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ÖZEL | Okan Buruk'tan Ndombele yanıtı! "Tepki görmesinin nedeni..."

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray sahasında Manchester United'ı ağırladı. Editörümüz Görkem Ağgündüz teknik direktör Okan Buruk'a, oyundan çıkarken ıslıklanan Ndombele'nin performansını sordu. İşte Buruk'un yanıtı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 00:22 Güncelleme 30 Kasım 2023, 00:30
ÖZEL | Okan Buruk’tan Ndombele yanıtı! Tepki görmesinin nedeni...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray sahasında Manchester United'ı ağırladı.

Editörümüz Görkem Ağgündüz teknik direktör Okan Buruk'a, "Bugün Ndombele'nin 11'de başlamasının nedeni Davinson'un olmaması ve Kaan'ın stopere çekilmesi miydi? Yoksa taktiksel bir kara mıydı? Çıkarken kendisine taraftarlardan bir tepki oldu. Performansını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu yöneltti.

İşte Buruk'un o yanıtı...

ÖZEL | takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı!

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