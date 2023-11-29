ÖZEL | Okan Buruk'tan Ndombele yanıtı! "Tepki görmesinin nedeni..."

Editörümüz Görkem Ağgündüz teknik direktör Okan Buruk'a, "Bugün Ndombele'nin 11'de başlamasının nedeni Davinson'un olmaması ve Kaan'ın stopere çekilmesi miydi? Yoksa taktiksel bir kara mıydı? Çıkarken kendisine taraftarlardan bir tepki oldu. Performansını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu yöneltti.

İşte Buruk'un o yanıtı...