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Livakovic'ten İsmail Kartal itirafı!

Sezon başında Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer olan dünyaca ünlü kaleci Livakovic, Hırvat basınına konuştu. İstanbul'da ilk aylarda yaşadıklarını aktaran Livakovic, İsmail Kartal'ın kendisinden isteğini de açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 11:35 Güncelleme 29 Kasım 2023, 11:35
Livakovic’ten İsmail Kartal itirafı!

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic flaş açıklamalarda bulundu.

Livakovic’ten İsmail Kartal itirafı!

Sarı lacivertlilerin sezon başında Dinamo Zagreb takımından kadrosuna kattığı file bekçisi şu ana kadar 12 maça çıktı.

Livakovic’ten İsmail Kartal itirafı!

Livakovic bu karşılaşmalarda 11 gol yedi.

Livakovic’ten İsmail Kartal itirafı!

Sezon başında taraftarların yoğun isteği sonrası Fenerbahçe'ye imza atan 28 yaşındaki eldiven, ülke basınına konuştu.

Livakovic’ten İsmail Kartal itirafı!

A Spor'un derlediği habere göre; Livakovic Fenerbahçe'deki kariyeri, İstanbul'daki yaşamı ve sarı lacivertlilerdeki oyun planına kadar birçok konuda önemli ifadeler kullandı.

Livakovic’ten İsmail Kartal itirafı!

İşte o sözler:

Livakovic’ten İsmail Kartal itirafı!

Soru: Fenerbahçe sezona harika başladı, sonra kötü sonuçlar aldı. Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi vermeniz çok muhtemel. Kulüpten memnun musun? Fenerbahçe kariyerin Dinamo'dakinden ne kadar farklı?

Livakovic’ten İsmail Kartal itirafı!

"Hem Fenerbahçe'nin hem de Dinamo'nun oyuna karşı güçlü bir tutkusu var. Genel olarak her iki kulübün de takdir ettiğim ve her birinin getirdiği keyif aldığım benzersiz nitelikleri var"

Livakovic’ten İsmail Kartal itirafı!

"Tüm camia ve taraftarlar tarafından burada çok iyi kabul görüyorum ve öyle hissediyorum"

Livakovic’ten İsmail Kartal itirafı!

"Şimdilik sadece güzel şeyler söyleyebilirim"

Livakovic’ten İsmail Kartal itirafı!

Soru: Ceza sahası dışına çok fazla açıldığını fark ettik. Bu teknik direktörün bir talebi midir?

Livakovic’ten İsmail Kartal itirafı!

"Evet. Milli takımda ve Fenerbahçe'de savunma neredeyse merkeze yakın duruyor"

Livakovic’ten İsmail Kartal itirafı!

"Bu da potansiyel bir kontra atağı zamanında önlemek için kalecinin açılmasını gerektiriyor"

Livakovic’ten İsmail Kartal itirafı!

"Bu yüzden daha aktif bir rol oynamam gerekiyor"

Livakovic’ten İsmail Kartal itirafı!

Soru: İstanbul'da neyi seviyorsunuz ve neyi sevmiyorsunuz? Şehre çıktığınızda nasıl görünüyor, huzur içinde akşam yemeğine gidebiliyor musunuz?

Livakovic’ten İsmail Kartal itirafı!

"İstanbul'da yaşam heyecan verici. Şehir zengin kültürü ve tarihiyle çok renkli"

Livakovic’ten İsmail Kartal itirafı!

"Hırvatistan'da olduğu gibi burada da futbol bir spordan çok daha fazlası"

Livakovic’ten İsmail Kartal itirafı!

"Her taraftarın fotoğraf çekme veya konuşma isteğine saygı duyuyorum"

Livakovic’ten İsmail Kartal itirafı!

"Şu anda kendimi çok fazla antrenmanlara adadım"

Livakovic’ten İsmail Kartal itirafı!

"Şu ana kadar İstanbul'u çok fazla görmeye vaktim olmadı ama kesinlikle şehri daha fazla tanımak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Livakovic’ten İsmail Kartal itirafı!
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