Livakovic’ten İsmail Kartal itirafı!

A Spor'un derlediği habere göre; Livakovic Fenerbahçe'deki kariyeri, İstanbul'daki yaşamı ve sarı lacivertlilerdeki oyun planına kadar birçok konuda önemli ifadeler kullandı.

Soru: Fenerbahçe sezona harika başladı, sonra kötü sonuçlar aldı. Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi vermeniz çok muhtemel. Kulüpten memnun musun? Fenerbahçe kariyerin Dinamo'dakinden ne kadar farklı?

"Hem Fenerbahçe'nin hem de Dinamo'nun oyuna karşı güçlü bir tutkusu var. Genel olarak her iki kulübün de takdir ettiğim ve her birinin getirdiği keyif aldığım benzersiz nitelikleri var"