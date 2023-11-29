Livakovic’ten İsmail Kartal itirafı!

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic flaş açıklamalarda bulundu.
Sezon başında taraftarların yoğun isteği sonrası Fenerbahçe'ye imza atan 28 yaşındaki eldiven, ülke basınına konuştu.
A Spor'un derlediği habere göre; Livakovic Fenerbahçe'deki kariyeri, İstanbul'daki yaşamı ve sarı lacivertlilerdeki oyun planına kadar birçok konuda önemli ifadeler kullandı.
İşte o sözler:
Soru: Fenerbahçe sezona harika başladı, sonra kötü sonuçlar aldı. Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi vermeniz çok muhtemel. Kulüpten memnun musun? Fenerbahçe kariyerin Dinamo'dakinden ne kadar farklı?
"Hem Fenerbahçe'nin hem de Dinamo'nun oyuna karşı güçlü bir tutkusu var. Genel olarak her iki kulübün de takdir ettiğim ve her birinin getirdiği keyif aldığım benzersiz nitelikleri var"
"Tüm camia ve taraftarlar tarafından burada çok iyi kabul görüyorum ve öyle hissediyorum"
"Şimdilik sadece güzel şeyler söyleyebilirim"
Soru: Ceza sahası dışına çok fazla açıldığını fark ettik. Bu teknik direktörün bir talebi midir?
"Evet. Milli takımda ve Fenerbahçe'de savunma neredeyse merkeze yakın duruyor"
"Bu da potansiyel bir kontra atağı zamanında önlemek için kalecinin açılmasını gerektiriyor"
"Bu yüzden daha aktif bir rol oynamam gerekiyor"
Soru: İstanbul'da neyi seviyorsunuz ve neyi sevmiyorsunuz? Şehre çıktığınızda nasıl görünüyor, huzur içinde akşam yemeğine gidebiliyor musunuz?
"İstanbul'da yaşam heyecan verici. Şehir zengin kültürü ve tarihiyle çok renkli"
"Hırvatistan'da olduğu gibi burada da futbol bir spordan çok daha fazlası"
"Her taraftarın fotoğraf çekme veya konuşma isteğine saygı duyuyorum"
"Şu anda kendimi çok fazla antrenmanlara adadım"
"Şu ana kadar İstanbul'u çok fazla görmeye vaktim olmadı ama kesinlikle şehri daha fazla tanımak istiyorum" ifadelerini kullandı.