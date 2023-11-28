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Başkan Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükeşi ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü. Görüşmede TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türk futboluna desteklerinden dolayı Futbol Ailesi adına şükranlarını arz etti.

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 23:34 Güncelleme 29 Kasım 2023, 00:26
Başkan Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükeşi ile görüştü

Türkiye İnovasyon Haftası'nın ardından ikili görüşmede bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bugün de Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin karşılıklı değerlendirmelerde bulunduğu görüşmede Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye görevinde başarılar diledi.

Görüşmede ayrıca TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türk futboluna desteklerinden dolayı Futbol Ailesi adına şükranlarını arz etti.

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