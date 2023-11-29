Beşiktaş’ta başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat listelerini sundu!

Beşiktaş Kulübü başkan adayları Hasan Arat ve Serdal Adalı, 3 Aralık Pazar günü yapılacak genel kurulda göreve gelmeleri durumunda yönetim kurulunda yer alacak isimleri divan kuruluna teslim etti.

Arat'ın listesindeki asıl yönetim kurulu üyeleri; Hüseyin Yücel, Dr. Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Av. Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Prof.Dr. Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal ve Bünyamin Burak Aslan oldu. Yedek Yönetim Kurulu üyeleri listesinde ise; Prof.Dr. Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal ve Bünyamin Burak Aslan yer aldı.

Adalı'nın listesindeki asıl yönetim kurulu üyeleri; Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın oldu. Yedek Yönetim Kurulu üyeleri listesinde ise Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu ve Mahir Kaplan yer aldı.