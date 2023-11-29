Külliye’de önemli görüşme! Başkan Recep Tayyip Erdoğan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi kabul etti

Geçtiğimiz cuma günü Türkiye İnovasyon Haftası'nın ardından ikili görüşmede bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi dün de Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye görevinde başarılar diledi. Görüşmede ayrıca TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türk Futboluna desteklerinden dolayı Futbol Ailesi adına şükranlarını arz etti.

TFF Başkanı Büyükekşi, Erdoğan'ın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı da makamlarında ziyaret etti. İki bakan da Euro 2024'e lider olarak katılan A Milli Takımımızı tebrik edip tüm kulüplere de başarılar diledi.