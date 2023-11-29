UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray gruptan çıkma yolunda kritik öneme sahip karşılaşmada Manchester United'ı konuk ediyor.

Temsilcimizde hedef; tıpkı Old Trafford'da olduğu gibi Rams Park'ta da 3 puana uzanıp son 16 yolunda avantaj yakalamak. Manchester United ise yenildiği takdirde Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

Galatasaray - Manchester United maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Galatasaray : Muslera, Angelino, Kaan, Abdulkerim, Boey, Torreira, Ndombele, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi

Manchester United : Onana, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, McTominay, Amrabat, Bruno Fernandes, Antony, Garnacho, Höjlund

GALATASARAY'DA DAVINSON SANCHEZ YOK!



Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Alanyaspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Davinson Sanchez sakatlığı sebebiyle Manchester United maçında süre alamayacak. Davinson Sanchez'in çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edildi.



MANCHESTER UNITED'DA EKSİK ÇOK!



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Manchester United oldukça kritik bir müsabakaya çıkacak. Eriksen, Casemiro, Martinez, Rashford Galatasaray'a karşı kesin olarak forma giyemeyecek. Rasmus Höjlünd'un ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.



GALATASARAY EVİNDE KAYBETMEDİ



Galatasaray, Manchester United ile sahasında oynadığı 3 maçta da mağlup olmadı. İki takım, aralarındaki maçlarda, 4 maçı İngiltere'de, 3 maçı ise İstanbul'da yaptı. Galatasaray, ev sahipliğinde yapılan karşılaşmalarda kalesini gole kapatmayı başardı. Maçlardan 1'ini 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, diğer ikisini 0-0 beraberlikle tamamladı.