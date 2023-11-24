PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'a yeni Drogba! Okan Buruk bizzat istedi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, listesini yönetime sunarken bir yandan da gelecek vaadeden isimlerin peşindeydi. Tecrübeli teknik adam bu doğrultuda sürpriz bir ismin transfer edilmesini istedi. İşte detaylar... | SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 16:07 Güncelleme 24 Kasım 2023, 16:07
Galatasaray’a yeni Drogba! Okan Buruk bizzat istedi

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a yeni Drogba! Okan Buruk bizzat istedi

Sarı kırmızılılar ocak ayında önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a yeni Drogba! Okan Buruk bizzat istedi

Cimbom özellikle lige verilen arada transfer harekatını hızlandırmıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a yeni Drogba! Okan Buruk bizzat istedi

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer istenen bölgeler için görüşmelere başladı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a yeni Drogba! Okan Buruk bizzat istedi

Galatasaraylı kurmaylar, izleme komitesiyle de sürekli olarak iletişim halinde.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a yeni Drogba! Okan Buruk bizzat istedi

Aslan'da ilk olarak scout ekiplerinin raporu Okan Buruk'un önüne geliyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a yeni Drogba! Okan Buruk bizzat istedi

Teknik Direktör Okan Buruk da önüne gelen futbolcuların maç kasetlerini izliyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a yeni Drogba! Okan Buruk bizzat istedi

İzlenen futbolculara onay çıkması halinde yönetim transfer görüşmelerine start veriyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a yeni Drogba! Okan Buruk bizzat istedi

Bu doğrultuda devre arası takımı güçlendirmek isteyen yönetim bir yandan da gelecek vadeden isimleri takıma kazandırmak istiyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a yeni Drogba! Okan Buruk bizzat istedi

Galatasaray'ın ocak ayı için transfer gündemine çok sürpriz bir yıldız geldi.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a yeni Drogba! Okan Buruk bizzat istedi

Cimbom'un yeni Drogba'sını bulduğu iddia edildi.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a yeni Drogba! Okan Buruk bizzat istedi

İşte o isim...

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a yeni Drogba! Okan Buruk bizzat istedi

Sarı-Kırmızılı takımın scout ekiplerinin İsveç ekibi Hammarby'nin U17 takımında forma giyen 16 yaşındaki İsveçli forvet Dennis Asprilla Ponce'u yakından takip ettiği öğrenildi.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a yeni Drogba! Okan Buruk bizzat istedi

Scout ekibinden gelecek rapora göre yönetim ve teknik heyetin transfere karar vereceği belirtildi.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a yeni Drogba! Okan Buruk bizzat istedi

Scout ekibinin Ponce gibi daha birçok genç yıldızı da takip ettiği gelen haberler arasında.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a yeni Drogba! Okan Buruk bizzat istedi
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’deki soykırımda 49. gün! İşgal ordusu ateşkesi ihlal etti: İsrail ve Hamas arasında rehine takası
Başkan Erdoğan’dan çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye müjdesi: Talimatı verdim
Türk Telekom
SON DAKİKA