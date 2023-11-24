Galatasaray’a yeni Drogba! Okan Buruk bizzat istedi

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı kırmızılılar ocak ayında önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor.
Cimbom özellikle lige verilen arada transfer harekatını hızlandırmıştı.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer istenen bölgeler için görüşmelere başladı.
Galatasaraylı kurmaylar, izleme komitesiyle de sürekli olarak iletişim halinde.
Aslan'da ilk olarak scout ekiplerinin raporu Okan Buruk'un önüne geliyor.
Teknik Direktör Okan Buruk da önüne gelen futbolcuların maç kasetlerini izliyor.
İzlenen futbolculara onay çıkması halinde yönetim transfer görüşmelerine start veriyor.
Bu doğrultuda devre arası takımı güçlendirmek isteyen yönetim bir yandan da gelecek vadeden isimleri takıma kazandırmak istiyor.
Galatasaray'ın ocak ayı için transfer gündemine çok sürpriz bir yıldız geldi.
Cimbom'un yeni Drogba'sını bulduğu iddia edildi.
İşte o isim...
Sarı-Kırmızılı takımın scout ekiplerinin İsveç ekibi Hammarby'nin U17 takımında forma giyen 16 yaşındaki İsveçli forvet Dennis Asprilla Ponce'u yakından takip ettiği öğrenildi.
Scout ekibinden gelecek rapora göre yönetim ve teknik heyetin transfere karar vereceği belirtildi.
Scout ekibinin Ponce gibi daha birçok genç yıldızı da takip ettiği gelen haberler arasında.