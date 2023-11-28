Kasımpaşa’da Kemal Özdeş’ten sonra Sami Uğurlu dönemi! Resmi açıklama geldi

Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Sami Uğurlu! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sami Uğurlu , 2021-2022 sezonunda da Kasımpaşa 'da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.







NE OLMUŞTU?

Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Sayın Kemal Özdeş'e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denilmişti.



