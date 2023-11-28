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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş'ten sonra Sami Uğurlu dönemi! Resmi açıklama geldi

Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, takımı Sami Uğurlu'ya emanet etti. Kasımpaşa'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Sami Uğurlu! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 16:57 Güncelleme 28 Kasım 2023, 16:57
Kasımpaşa’da Kemal Özdeş’ten sonra Sami Uğurlu dönemi! Resmi açıklama geldi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu getirildi.

Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Sami Uğurlu! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sami Uğurlu, 2021-2022 sezonunda da Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.




NE OLMUŞTU?
Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Sayın Kemal Özdeş'e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denilmişti.

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