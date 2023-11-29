Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci’den Galatasaray’a gönderme: Aynaya bakmadan yine sahneye çıktılar

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci dün resmi siteden açıklamalarda bulundu. Ketenci şu ifadeleri kullandı: "Sezon başından itibaren maçlarımızda aleyhimize fahiş hatalar yapıldığı kamuoyunun malumudur.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci dün resmi siteden açıklamalarda bulundu. Ketenci şu ifadeleri kullandı: "Sezon başından itibaren maçlarımızda aleyhimize fahiş hatalar yapıldığı kamuoyunun malumudur.
Oynadığımız son karşılaşmada ise rakibimiz Karagümrük'ün yüzde yüz penaltısı verilmemiş; buna karşılık takımımızın da yüzde yüz penaltısının es geçildiği tartışılmaz bir gerçektir... Bir örneği olmamasına rağmen maçın tekrarını talep ettik. Ancak, yıllarca fahiş ve trajikomik hakem hatalarından faydalanan ve haksızca elde ettiklerini hak sayanlar hiç aynaya bakmadan yine sahneye çıktılar. Ancak bir kez daha vurgulamak isteriz ki; bu sezon, ezberledikleri ve ezberlettikleri sezonlar gibi olmayacak."
FRED&DJIKU YOK FERDİ BELİRSİZ
Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Fred ve Djiku'nun Konferans Ligi'nde Nordsjaelland ile deplasmanda oynanacak maçta forma giymeyecekleri öğrenildi. Bu arada Fatih Karagümrük maçında sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu'nun ise Nordsjaelland deplasmanında görev yapıp yapamayacağı belirsizligini koruyor. Milli futbolcu için kesin karar bugün verilecek.
FENERBAHÇE'YE FRANSIZ HAKEM
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. haftasında yarın deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile yapacağı maçta Fransız hakem Jeremie Pignard görev alacak. Right to Dream Park'ta oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ile Laurent Coniglio yapacak.
PEPE 2 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI
Kariyerinde yeni bir başlangıç hikayesi yazmak için Trabzonspor'a gelen Nicolas Pepe, uzun bir sakatlık sürecinin ardından form tutmayı başardı. Son haftalarda ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Pepe, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan maçta attığı golün ardından Sivasspor deplasmanında da fileleri sarsmayı başardı. Yıldız oyuncu böylelikle Arsenal formasıyla 2021 yılında iki deplasman maçında üst üste gol attıktan sonra bunu ilk kez başardı.
TARİH TEKERRÜR ETTİ
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda iki kez geriye düştüğü maçta Sivas ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine boyun eğmiyor. Bordo-Mavililer, bu sezon en uzun yenilmezlik serisini yakalarken ortaya çıkan tablo Avcı'nın göreve geldiği ilk dönemi hatırlattı. 2020-21 sezonunun 9. haftasında Bordo-Mavili takımın başına geçen Avcı, ilk 5 maçında 3 galibiyet 2 beraberlik almıştı. Trabzonspor, Avcı'nın ikinci dönemindeki ilk 5 maçta da aynı görüntüyü ortaya koydu. Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon 2,2 puan ortalamasıyla maçlarını oynuyor. Bordo-Mavililer, ilk sezonunda Abdullah Avcı ile 2,03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-2022 sezonunda 2,13 puan ortalaması yakalarken, görevinden ayrıldığı son sezonunda 1,65 puan ortalaması elde etmişti. (YUNUS EMRE SEL)
WİNGS FOR LİFE KAYITLARI BAŞLADI
Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan Wings for Life World Run geri dönüyor. Organizasyon 5 Mayıs 2024 Pazar günü gerçekleşecek. Wings for Life World Run için kayıt süreci başladı.
BUNDESLİGA'DA KANE FIRTINASI
Bayern Münih'in sezon başında Tottenham'dan transfer ettiği Harry Kane, Bundesliga'daki ilk 12 maçında 18 gole ulaşan ilk futbolcu. Önceki rekor 12 maçta 17 golle efsane golcü Gerd Müller'e aitti.
ALTAY'DAN HAKEM TEPKİSİ
Altay Başkanı Murat Pervane, TFF ve MHK'yi eleştirdi. Başkan Pervane, "Hiç kimse ya da hiçbir kurum Altay için peşin hükümde bulunarak hareket edemez ve etmeyecektir" ifadelerini kullandı.
MENEMEN İÇ SAHADA KAYIP
Menemen FK, bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde oynadığı 7 maçta 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 galibiyet aldı. İzmir temsilcisi, Uşakspor'dan evinde en kötü ikinci takım konumunda.
FROSİNONE DE ONUN PEŞİNDE
Fenerbahçe'de gözden düşen ve performansı eleştirilen Miha Zajc'ın devre arasında Sarı-Lacivertli takımdan ayrılması bekleniyor. Zajc için eski takımı Empoli devreye girmişti. Empoli'nın dışında Frosinone'nin de Sloven orta sahayı transfer etmek istediği öğrenildi. Bu sezon 12 maçta 748 dakika sahada kalan ve 2 gol atan Zajc düşük performansıyla, kendisine büyük destek veren İsmail Kartal'ın bile tepkisini çekmişti.
RADE KRUNİC İÇİN GERİ SAYIM
Kanarya'nın istediği Rade Krunic henüz Milan'la sözleşme yenilemedi. Boşnak orta saha önümüzdeki ay kararını açıklayacak. Milan'la sözleşme yenilemezse öncelik Fenerbahçe'de.
MASUAKU & ROSIER 2 HAFTA YOK
Beşiktaş, Arthur Masuaku ve Valentin Rosier'in sakatlandığını duyurdu. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,"Yılport Samsunspor ile oynadığı müsabakada sol ayak topuk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Valentin Rosier'in sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık saptanmıştır. Aynı müsabaka sonrası sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Arthur Masuaku'nun uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlanmıştır." denildi. İki ismin de 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
BİR EFSANENİN SONU
Süper Lig'in 5. şampiyonu Bursaspor kapanmanın eşiğine geldi. Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren Bursa ekibi, TFF 2. Lig'de kümede kalma savaşı veriyor. Kulüp başkanı Recep Günay, "Bursaspor'un 1,5 milyar TL borcu var. Bursaspor'un yaşama şansı sıfır. 3 dönem transfer yasağı cezamız var. Puan silme cezasından kurtulmaya çalışıyoruz. Cezalara itiraz ettik. Tahkim Kurulu, değerlendiriyor. Onlar, bu kulübün yaşamasına veya kapanmasına karar verecekler" dedi.
ÖMER FARUK'TAN 7 SAYI
NBA'de Utah Jazz, evinde New Orleans Pelicans'ı 114-112 yendi. Jazz'da milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, ilk 5'te başlayarak 22 dakika süre aldığı maçı 7 sayı, 10 r-i baunt, 2'şer asist ve blokla tamamladı.
PAŞA'DA UĞURLU DÖNEMİ
Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'nun getirildiğini açıkladı. İstanbul ekibinde Kemal Özdeş önceki gün yaptığı açıklamada istifa ettiğini açıklamıştı. Kasımpaşa ligde 18 puanla 8. sırada.
NURİ ŞAHİN'E ANLAMLI ÖDÜL
Fair-play Ödülleri'nde Ekim 2023 kazananları açıklandı. Ekim ayında en centilmen teknik direktör Nuri Şahin, taraftar Galatasaray, futbolcu Fernando Muslera ve yönetici Fenerbahçe Yönetim Kurulu seçildi.
BRUGGE MAÇINI SMAJC YÖNETECEK
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde yarın evinde Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacağı maçta Sloven hakem David Smajc düdük çalacak. Smajc'ın yardımcılıklarını David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak.