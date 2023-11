Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci’den Galatasaray’a gönderme: Aynaya bakmadan yine sahneye çıktılar

TARİH TEKERRÜR ETTİ

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda iki kez geriye düştüğü maçta Sivas ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine boyun eğmiyor. Bordo-Mavililer, bu sezon en uzun yenilmezlik serisini yakalarken ortaya çıkan tablo Avcı'nın göreve geldiği ilk dönemi hatırlattı. 2020-21 sezonunun 9. haftasında Bordo-Mavili takımın başına geçen Avcı, ilk 5 maçında 3 galibiyet 2 beraberlik almıştı. Trabzonspor, Avcı'nın ikinci dönemindeki ilk 5 maçta da aynı görüntüyü ortaya koydu. Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon 2,2 puan ortalamasıyla maçlarını oynuyor. Bordo-Mavililer, ilk sezonunda Abdullah Avcı ile 2,03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-2022 sezonunda 2,13 puan ortalaması yakalarken, görevinden ayrıldığı son sezonunda 1,65 puan ortalaması elde etmişti. (YUNUS EMRE SEL)

WİNGS FOR LİFE KAYITLARI BAŞLADI

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan Wings for Life World Run geri dönüyor. Organizasyon 5 Mayıs 2024 Pazar günü gerçekleşecek. Wings for Life World Run için kayıt süreci başladı.



BUNDESLİGA'DA KANE FIRTINASI

Bayern Münih'in sezon başında Tottenham'dan transfer ettiği Harry Kane, Bundesliga'daki ilk 12 maçında 18 gole ulaşan ilk futbolcu. Önceki rekor 12 maçta 17 golle efsane golcü Gerd Müller'e aitti.



ALTAY'DAN HAKEM TEPKİSİ

Altay Başkanı Murat Pervane, TFF ve MHK'yi eleştirdi. Başkan Pervane, "Hiç kimse ya da hiçbir kurum Altay için peşin hükümde bulunarak hareket edemez ve etmeyecektir" ifadelerini kullandı.



MENEMEN İÇ SAHADA KAYIP

Menemen FK, bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde oynadığı 7 maçta 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 galibiyet aldı. İzmir temsilcisi, Uşakspor'dan evinde en kötü ikinci takım konumunda.

FROSİNONE DE ONUN PEŞİNDE

Fenerbahçe'de gözden düşen ve performansı eleştirilen Miha Zajc'ın devre arasında Sarı-Lacivertli takımdan ayrılması bekleniyor. Zajc için eski takımı Empoli devreye girmişti. Empoli'nın dışında Frosinone'nin de Sloven orta sahayı transfer etmek istediği öğrenildi. Bu sezon 12 maçta 748 dakika sahada kalan ve 2 gol atan Zajc düşük performansıyla, kendisine büyük destek veren İsmail Kartal'ın bile tepkisini çekmişti.

RADE KRUNİC İÇİN GERİ SAYIM

Kanarya'nın istediği Rade Krunic henüz Milan'la sözleşme yenilemedi. Boşnak orta saha önümüzdeki ay kararını açıklayacak. Milan'la sözleşme yenilemezse öncelik Fenerbahçe'de.