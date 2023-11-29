Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci’den Galatasaray’a gönderme: Aynaya bakmadan yine sahneye çıktılar

Oynadığımız son karşılaşmada ise rakibimiz Karagümrük'ün yüzde yüz penaltısı verilmemiş; buna karşılık takımımızın da yüzde yüz penaltısının es geçildiği tartışılmaz bir gerçektir... Bir örneği olmamasına rağmen maçın tekrarını talep ettik. Ancak, yıllarca fahiş ve trajikomik hakem hatalarından faydalanan ve haksızca elde ettiklerini hak sayanlar hiç aynaya bakmadan yine sahneye çıktılar. Ancak bir kez daha vurgulamak isteriz ki; bu sezon, ezberledikleri ve ezberlettikleri sezonlar gibi olmayacak."

FRED&DJIKU YOK FERDİ BELİRSİZ

Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Fred ve Djiku'nun Konferans Ligi'nde Nordsjaelland ile deplasmanda oynanacak maçta forma giymeyecekleri öğrenildi. Bu arada Fatih Karagümrük maçında sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu'nun ise Nordsjaelland deplasmanında görev yapıp yapamayacağı belirsizligini koruyor. Milli futbolcu için kesin karar bugün verilecek.

FENERBAHÇE'YE FRANSIZ HAKEM

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. haftasında yarın deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile yapacağı maçta Fransız hakem Jeremie Pignard görev alacak. Right to Dream Park'ta oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ile Laurent Coniglio yapacak.