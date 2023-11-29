6 numara transfer edecek olan Fenerbahçe Senegalli yıldız Pape Gueye’nin peşine düştü!

Fenerbahçe devre arasında yapacağı takviyeler için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Ocak ayında kadrosunu kaliteli bir 6 numara ile güçlendirmek istiyor. Fenerbahçe'nin hedefindeki isimlerden biri de Marsilya forması giyen Pape Gueye... Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için teknik direktör İsmail Kartal'ın kararsız olduğu öğrenildi. Bu sezon resmi maçlarda forma giymeyen genç oyuncunun son durumu Fenerbahçe cephesini tedirgin etse de görüşmelerin önümüzdeki aylarda resim olarak başlayacağı belirtildi.

17 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

6 ve 8 numaraya oynayabilen Gueye, Marsilya dışında Le Havre ve Sevilla takımlarında formasını giydi. Marsilya'da toplamda 100 karşılaşmada görev alan Gueye'nin 4 gol ve 3 asisti bulunuyor. Yıldız oyuncu Senegal Milli Takımı'nda ise 17 kez forma giydi. Gol atma başarısı gösteremedi. Gueye'nin de devre arasında gelecek olan transfer tekliflerine odaklandığı ve kesin olarak Marsilya'dan ayrılacağı belirtildi. 2018 yılında 200 bin Euro değeri olan Gueye'nin şimdiki piyasa değeri ise 10 milyon Euro.