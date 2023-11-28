Galatasaray’da kritik karar! 25 yaşındaki Angulo için 1-2 hafta içinde karar vermesi bekleniyor





BAZI HAKEMLERİ DİNLENDİRECEĞİZ

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Başkanı Ahmet İbanoğlu, "Bazı hakemlerimizi, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldık" ifadelerini kullandı. İbanoğlu ayrıca, Fenerbahçe-Karagümrük maçına ait VAR kayıtlarının deşifre edilip medyaya servis edildiğine dair iddia edilen diyalog için ise "Hayal ürünü ve gerçek dışıdır" dedi. HAKIM ZIYECH 11'E DÖNÜYOR

Alanyaspor maçının ikinci yarısında oyuna giren Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'e geri dönüyor. Teknik patron Okan Buruk, ligde fazla yormadığı Faslı yıldızı Manchester United'a karşı 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Sakatlığının ardından yavaş yavaş form tutan Ziyech bu sezon forma giydiği 9 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. CİMBOM'DA MANU HAZIRLIĞI

Galatasaray, Manchester United maçının hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-Kırmızılı takım bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. ELAZIĞ'IN SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI

3Gen Holding Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grupta yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. 6 maçlık periyodu 12 puanla geçen bordo- beyazlılar, teknik direktörü Bülent Yenihayat'la da yenilmezlik serisine devam etti.



100. YIL RALLİSİ SONA ERDİ

Cumhuriyet'in 100. yılında 100 klasik otomobilin katılımıyla gerçekleştirilen Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi, 26 Kasım akşamı düzenlenen Cumhuriyet Balosu ve ödül töreni ile tamamlandı.



MANİSA'DAN HAKEM İSYANI

Trendyol 1. Lig'de 9 maçtır kazanamayan Manisa FK, yazılı açıklamayla "hakem hatalarına" tepki gösterdi. Açıklamada "Hakem hatalarının devam etmesi durumunda sesimizi daha gür çıkaracağız" denildi.



ALTAY'DA AFACAN KÖTÜ BAŞLADI

Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Afacan, siyah-beyazlıların başındaki ilk maçında Çorum FK'ya 3-0 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı. Altay, 90 dakika boyunca rakibine isabetli şut atamadı.





FENER'DE KIRMIZI ALARM

Fenerbahçe'de İrfan Can ilk 10 haftada 5 gol, 3 asist üretirken son 3 maçta ise sadece 1 asiste imza attı. İlk 10 haftada 2 gol ve 2 asistle 4 gole katkıda bulunan Tadic, son 3 haftada 4 gol attı. Son 3 haftada attığı 4 golün 3'ü penaltıdan geldi. İlk 10 maçta 6 gol, 3 asist üreten Szymanski; Trabzonspor, Adana Demirspor ve Karagümrük maçlarında sadece 1 asist yaptı. Boşnak golcü Dzeko ise 10 gol ve 4 asist ürettiği 10 haftanın ardından suskunluğa büründü ve skora katkı yapamadı. Muhteşem 4'lü ilk 10 haftada 23 gol, 12 asist üretirken son 3 haftada sadece 4 gol, 2 asist yapabildi. FRED'LE 20 DAKİKA

F.Bahçe'nin yıldızı Fred, Pendik ile oynanan lig maçında sakatlanmıştı. Sakatlığını atlatan tecrübeli oyuncu Karagümrük maçında riske edilmedi. Tecrübeli oyuncunun Nordsjaelland maçında kadroya alınacağı ancak riske edilmeyeceği öğrenildi. Fred'in Danimarka'daki maçta 15-20 dakika deneneceği, Sivasspor maçında ise 11'de başlayacağı öğrenildi.





TOLISSO ELDEN ÇIKIYOR!

Geçtiğimiz yıl adı Fenerbahçe ile anılan Fransız orta saha oyuncusu Corentin Tolisso için ayrılık vakti geldi. Bayern Münih'te forma giyerken Fenerbahçe'nin transfer listesine giren Tolisso, sonrasında ise Lyon'a imza attı. Le Progres'in haberine göre; Lyon yönetimi, Alexandre Lacazette ve Corentin Tolisso'yu bu kış satmayı ciddi olarak düşünüyor. Tolisso'nun yolunun Süper Lig'e düşebileceği iddia edildi. Bu sezon 9 maçta forma giyen yıldız oyuncu 1 kez fileleri havalandırdı. 13 hafta boyunca 2 kez kadroya giremeyen Tolisso için Suudi Arabistan kulüplerinin de devrede olduğu öğrenildi. NORDSJAELLAND STARTI VERİLDİ

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Nordsjaelland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman çift kale maçla tamamlandı. BAŞAKŞEHİR PENDİK'E PATLADI

Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir sahasında Pendikspor'u 4-1 yendi. Ligde 5 maç sonra kazanan ev sahibine galibiyeti getiren golleri 12'de Abeid ve 49'da Figueiredo, 59'da Lima ve 63'te Piatek kaydetti. Pendik'in tek sayısı ise 36'da Erencan'dan geldi. Bu sonuçla Başakşehir 12 puana yükselirken konuk takım 13 puanda kaldı. 20. dakikada sakatlanan yardımcı hakem Cemil Tunç yerini 4. hakem Oğuzhan Çakır'a bıraktı. TRANSFER YAPMAYA HAZIRIZ

Başkan adaylarından Serdal Adalı, göreve gelmeleri halinde transfer planlarının hazır olduğunu söyledi. Samsun'da maçı takip eden Adalı, "Takımı yukarı çekmek zorundayız. Bunun için devre arasında gerekli transferleri yapacağız. Özlenen Beşiktaş'ı geri getirmek istiyoruz. Bu takım Şampiyonlar Ligi'ne de kalacak" dedi. ANKARA DERBİSİNDE KAZANAN ÇIKMADI

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasının kapanış maçında başkent derbisi oynandı. Gençlerbirliği konuk ettiği Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. 82'de Kayode ile öne geçen Gençlerbirliği, 88'de Bardhi'nin penaltısını engelleyemedi. 90+6'da Musa Çağıran penaltıdan faydalanamadı. KASIMPAŞA'DA ÖZDEŞ GİTTİ

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi bitti. Kulüp, deneyimli hocanın istifasının kabul edildiğini duyurdu. 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alan Kasımpaşa'nın 13 hafta sonunda 18 puanı bulunuyor.



AVRUPA'DA DEV HEYECAN

Devler Ligi'nde bugün 8 maç var. Program şöyle: 20.45 Lazio-Celtic, Shakhtar- Antwerp, 23.00 Milan-Dortmund, Feyenoord- Atletico, PSG-Newcastle, Barcelona- Porto, Young Boys-Kızılyıldız ve City-Leipzig.



CEDİ OSMAN'DAN 7 SAYI

NBA'de milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın takımı San Antonio sahasında Denver'a 132-120 kaybetti. Denver'de Nikola Jokic, 39 sayı, 11 ribaunt, 9 asist üretti. Cedi de maçı 7 sayı, 3 ribaunt, 3 asistle tamamladı. KARTAL BASINA KAPILARI KAPATTI

UEFA Konferans Ligi'nde 30 Kasım Perşembe günü sahasında Club Brugge ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman basına kapalı yapıldı. Antrenmanda Samsun maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Ayrıca antrenmanda çift kale maç yapıldığı öğrenildi.



ÇİZME'DEN COLLEY'E BÜYÜK ÖVGÜ GELDİ

İtalya'dan Tuttomercato, Samsunspor maçında galibiyet golünü atan Gambiyalı stoper Omar Colley için övgü dolu ifadeler kullandı. Haberde, "Colley, Beşiktaş'ta tıpkı bir kahraman gibi. Golleriyle takımını 3. sıraya taşıdı" denildi. Colley, Beşiktaş formasıyla 16 maçta 4 gol üretti.



BRUGGEBİLETLERİNE İLGİ DÜŞÜK

Beşiktaş taraftarları Club Brugge maçına ilgi göstermedi. Bilet fiyatları, 425 TL ile 13 bin lira arasında değişiyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN