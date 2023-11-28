Fırtına Sivasspor karşısında 1 puanı kaptı! 39’da Pepe şık vurdu. 45+1’de Onuachu dengeledi 67’de Manaj ve 76’da Trezeguet skoru belirledi

BOL AKSİYONLU BİR MAÇ OLDU Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı , 3-3'lük maç sonrası "Oyunun büyük bölümünde çabuk kırılan Trabzonspor'dan tepki veren bir Trabzonspor olması iyiydi. İkinci yarıya kazanabileceğimiz düşüncesiyle başladık. Son bölüm iki takım adına da aksiyonlu oldu. Trabzonspor'un inişleri çıkışları olacak. Hep söylüyorum çok çalışacağız" diye konuştu.

ONUACHU GÖREVİNİ YAPTI

Trabzonspor'da Paul Onuachu fırtınası esiyor. 29 yaşındaki yıldız futbolcu, soğuk Sivas deplasmanında sahneye çıkarak taraftarlarının içini ısıttı. Ligin 12. haftasında Konyaspor'a attığı golle uluslararası basında bile konuşulan tecrübeli santrfor, dün hazırlanış bakımından harika olan pozisyonda son vuruşu yapan isim oldu. Süper Lig'de henüz 9. maçına çıkmasına rağmen Onuachu, 7 kez fileleri havalandırarak Bordo-Mavili taraftarların gönlüne girmeyi başardı. Southampton'dan 1 yıllığına kiralanan yıldız santrforun tapusunun alınmasına kesin gözle bakılıyor.

TREZEGUET OYUNA GİRDİ PUANI ALDI

Trabzonspor'un Boşnak yıldızı Edin Visca, Abdullah Avcı sonrası çıkışa geçen isimlerden oldu. Tecrübeli futbolcu, Pepe'nin kaydettiği golde asist yaparken, Onuachu'nun fileleri sarstığı pozisyonda Trezeguet'yi ara pasıyla topla buluşturdu. Visca bu sezon 12 maçta 2 gol atıp, 3 de asist yaptı.

MENDY CEZALI

Bordo- Mavililer'in başarılı oyuncusu Batista Mendy, 69. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. 23 yaşındaki Fransız futbolcu, 3 Aralık'ta iç sahada oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İLK 2 GOLÜN İÇİNDE DE VISCA VARDI

Trabzonspor'un Boşnak yıldızı Edin Visca, Abdullah Avcı sonrası çıkışa geçen isimlerden oldu. Tecrübeli futbolcu, Pepe'nin kaydettiği golde asist yaparken, Onuachu'nun fileleri sarstığı pozisyonda Trezeguet'yi ara pasıyla topla buluşturdu. Visca bu sezon 12 maçta 2 gol atıp, 3 de asist yaptı.