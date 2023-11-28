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Fırtına Sivasspor karşısında 1 puanı kaptı! 39’da Pepe şık vurdu. 45+1'de Onuachu dengeledi 67'de Manaj ve 76'da Trezeguet skoru belirledi

Yiğidolar 4’te Saiz ve 20’de Manaj ile Trabzonspor’u şoka soktu. 39’da Pepe şık vurdu. 45+1'de Onuachu dengeyi getirdi. 67'de Manaj ve 76'da Trezeguet skoru belirledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Kasım 2023 Güncelleme 28 Kasım 2023, 07:02
Fırtına Sivasspor karşısında 1 puanı kaptı! 39’da Pepe şık vurdu. 45+1’de Onuachu dengeledi 67’de Manaj ve 76’da Trezeguet skoru belirledi

Süper Lig'de nefis bir maç geride kaldı. Üst üste Fenerbahçe ve Konya'yı yenerek çıkışa geçen Bordo- Mavililer, -5 derecede oynanan Sivasspor deplasmanında 2 kez yenik düşmesine rağmen 1 puanı kurtardı. 4. dakikada Sivas öne geçti. Saiz'in sert vuruşu Muhammet Taha Tepe'nin sağından ağlara gitti: 1-0. 20'de Uğur Çiftçi'nin ortasına Manaj kafayı vurdu, kaleci Muhammet çıkardı ama Manaj bir kafa vuruşu daha yaptı: 2-0. 39'da Visca'nın pasında Pepe çok klas bir şutla farkı indirdi: 2-1. 45+1'de organize gelen Trabzonspor'da Trezeguet'nin sağ kanattan çevirdiği topa Onuachu düzgün vurdu ve beraberliği getirdi: 2-2.

TOP DİREKTEN GERİ DÖNDÜ
51. dakikada Emrah Başsan'ın ortasına Manaj'ın kafa vuruşunda top direkten döndü. 53'te Charisis sol ayağıyla kaleyi düşündü. Sert giden top kalenin yanından dışarıya gitti. 67'de ceza yayı üzerinden harika bir vuruş yapan Manaj, kaleci Muhammet'i avlayarak takımını öne geçirdi: 3-2. 76'da Denswil'in savunma arkasına pasını alan Enis Destan içeri çevirdi. Trezeguet topu ağlara yolladı: 3-3.

PEPE'DEN 33 AY SONRA BİR İLK
Trabzonspor'un bu sezon en çok ses getiren transferi olan Pepe, Sivas ağlarına harika bir gol bıraktı. Fransız futbolcu, Şubat 2021'den (Arsenal formasıyla 3 maç) bu yana ilk kez üst üste 2 deplasman maçında gol sevinci yaşadı.

BOL AKSİYONLU BİR MAÇ OLDU
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-3'lük maç sonrası "Oyunun büyük bölümünde çabuk kırılan Trabzonspor'dan tepki veren bir Trabzonspor olması iyiydi. İkinci yarıya kazanabileceğimiz düşüncesiyle başladık. Son bölüm iki takım adına da aksiyonlu oldu. Trabzonspor'un inişleri çıkışları olacak. Hep söylüyorum çok çalışacağız" diye konuştu.

ONUACHU GÖREVİNİ YAPTI
Trabzonspor'da Paul Onuachu fırtınası esiyor. 29 yaşındaki yıldız futbolcu, soğuk Sivas deplasmanında sahneye çıkarak taraftarlarının içini ısıttı. Ligin 12. haftasında Konyaspor'a attığı golle uluslararası basında bile konuşulan tecrübeli santrfor, dün hazırlanış bakımından harika olan pozisyonda son vuruşu yapan isim oldu. Süper Lig'de henüz 9. maçına çıkmasına rağmen Onuachu, 7 kez fileleri havalandırarak Bordo-Mavili taraftarların gönlüne girmeyi başardı. Southampton'dan 1 yıllığına kiralanan yıldız santrforun tapusunun alınmasına kesin gözle bakılıyor.

TREZEGUET OYUNA GİRDİ PUANI ALDI
Trabzonspor'un Boşnak yıldızı Edin Visca, Abdullah Avcı sonrası çıkışa geçen isimlerden oldu. Tecrübeli futbolcu, Pepe'nin kaydettiği golde asist yaparken, Onuachu'nun fileleri sarstığı pozisyonda Trezeguet'yi ara pasıyla topla buluşturdu. Visca bu sezon 12 maçta 2 gol atıp, 3 de asist yaptı.

MENDY CEZALI
Bordo- Mavililer'in başarılı oyuncusu Batista Mendy, 69. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. 23 yaşındaki Fransız futbolcu, 3 Aralık'ta iç sahada oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İLK 2 GOLÜN İÇİNDE DE VISCA VARDI
Trabzonspor'un Boşnak yıldızı Edin Visca, Abdullah Avcı sonrası çıkışa geçen isimlerden oldu. Tecrübeli futbolcu, Pepe'nin kaydettiği golde asist yaparken, Onuachu'nun fileleri sarstığı pozisyonda Trezeguet'yi ara pasıyla topla buluşturdu. Visca bu sezon 12 maçta 2 gol atıp, 3 de asist yaptı.

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