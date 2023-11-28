Fenerbahçe- Karagümrük maçındaki o pozisyon penaltı mı? Ortalık fena karıştı! "Parasının gücüyle zalim olanları hüsrana uğratacağız"

Galatasaray Fenerbahçe - Karagümrük maçında yaşanana pozisyon ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada "En basit futbol kurallarını bilenlerin bile penaltı diyeceği bir pozisyonu tüm teknolojiye rağmen görememek, amacın ve planın ne olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir" denildi.

GALATASARAY YÖNETİMİ NE DEDİ?

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "TFF'nin tüm VAR kayıtlarını açıklamadan bu karmaşadan kurtulması mümkün değildir" ifadeleri yer aldı. Ayrıca açıklamada TFF'ye "Neden korkuyorsunuz? Neden sorunu temelden çözecek bir aksiyon almıyorsunuz?" soruları soruldu. Yapılan açıklamada "Kulübümüz tüm bu kirli hesapları boşa çıkarmaya devam edecek.

Ne yaparlarsa yapsınlar biz hep birlikte buradayız! Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan bir ortamın içine bizi çekmeye çalışanların farkında olarak sağduyulu davranacağız. Yine aynısını yapacağız! Ahlaksızları, zorbaları, parasının ve ilişkilerinin gücüyle zalim olanları teker teker hüsrana uğratacağız! Herkesin alkışladığı şampiyon yine biz olacağız" denildi.