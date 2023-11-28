Aralık’ta imza var! Beşiktaş’ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için yeni plan hazır

Süper Lig'de son oynadığı 2 maçı kazanan Beşiktaş'ta gözler seçime çevrilirken, iç transferde de hareketlilik yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar'da sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın geleceği de yakın zamanda resmiyete kavuşacak.

ÖN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

3 Aralık'taki seçimde Beşiktaş'ı yönetmeye aday olan Hasan Arat ile Serdal Adalı'nın, golcü futbolcu Cenk Tosun ve orta saha oyuncusu Salih Uçan ile bir ön görüşme yaptığı ortaya çıktı. Her iki başkan adayının da futbolcuların takımda kalması yönünde bir tavrının olduğu ve seçimin ardından da imzaların atılacağı öğrenildi. Cenk ve Salih'in 3'er yıllık ve iyileştirmiş sözleşmelerle takımda kalmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.